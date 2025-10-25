HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Revista 'El Croquis'. HOY

Estudio SelgasCano y casas contemporáneas...

Ejemplos en Extremadura de la arquitectura de SelgasCano

Martín Carrasco

BADAJOZ.

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En palabras de Luis Fernández-Galiano, director de la revista AV Monografías: «La casa ha sido siempre un laboratorio estético, donde se han ensayado nuevos lenguajes, a veces incluso poniendo en cuestión su propia función, como sucede en algunos iconos de la modernidad». En este último número se analiza varios ejemplos de casas, construidas en los cinco continentes, entre otras, Casa Frame, de Pedro Domingos Arquitectos, en Faro (Portugal); Casa X, de Bojaus, en Valdemorillo, Madrid; Ca na Pau, de Munarq, en Binisalem, Mallorca; Casa 1736, de Harquitectes, en Barcelona; Casa Gapfohl, de Bernardo Bader, en Laternsertal (Austria); Dar El Farina, de Leopold Banchini, en Al Haouz (Marruecos); Casa Alejandra, de Duarte Fourniers Arq., en Valle Las Trancas (Chile); Casa Nandi, de Fino Lozano+Moro Taller de Arq., en San José de Gracia (México); Casa Curva, de Guillermo Hevia+Catalina Poblete, en Lago Ranco (Chile)... Son muy diversas entre sí, «porque –otra vez Fdez. Galiano– se extienden desde el pabellón en el paisaje hasta la vivienda entre medianeras, de la casa arquetípica a la agrupación geométrica, y del galpón a la macla. Todas procuran huir de la construcción cerámica y declinan sus formas en cuatro materiales: madera, tierra, hormigón y metal».

El Croquis. El estudio de arquitectura madrileño SelgasCano, dirigido por José Selgas (Madrid, 1965) y Lucía Cano (Madrid, 1965), es el protagonista de la revista El Croquis. De su trayectoria destacamos el Arnold W. Brunner Memorial Prize, otorgado el pasado año, fueron finalistas del prestigioso Premio Mies van der Rohe, y elegidos en 2015 para diseñar el Pabellón de la Serpentine Gallery en Hyde Park (Londres), además de haber expuesto su obra en el MoMA y el Museo Guggeheim de Nueva York, en la Galería GA y el MOT/Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, en el Museo de Diseño de Londres, en la Akademia der Kunste de Berlín, en la Bienal de Arquitectura de Chicago, en The Sheds Gallery de Sidney, y en el Centro Pompidou de Metz, entre otros espacios.

Sabiduría popular. Por otro lado, Extremadura cuenta con proyectos del estudio SelgasCano, como el Palacio de Congresos de Badajoz, «que se inserta en la muralla histórica, en un vacío que había ocupado una plaza de toros. Tratamos de respetar esa memoria al enterrar gran parte del programa, de modo que sólo se viese la marquesina de entrada». Otro edificio es la Casa de los Rincones, en La Vera, «donde se ha preservado y reutilizado cada uno de los espacios en la propiedad. Cualquier nueva adición se hizo con piedras disponibles en el lugar y con madera local, siempre con la misma técnica sencilla utilizada originalmente».

