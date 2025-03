Esquema de una vida

CÉSAR MUÑOZ GUERRERO Sábado, 22 de octubre 2022, 15:42 Comenta Compartir

La trayectoria de Pedro Antonio González Moreno la definen, sobre todo, dos circunstancias. La primera es la poesía, género de sus primeras lecturas, el que ... más le ha influido y, asimismo, al que ha prestado la mayor atención. La segunda, su periplo vital, volcado en parte a una profesión que ha ejercido con gusto y que le ha marcado los tiempos de dedicación a la literatura. Ambas han debido de repercutir en su particular forma de enfocar su creación, que se fundamenta en seis poemarios publicados con espacios suficientes entre ellos como para dejar poso y no solaparse. Del más reciente, de hecho, se cumplirá pronto una década, a la que algunas opiniones reprocharían no haber sido precisamente memorable en cuanto a la producción en el mencionado arte.

El autor no ha tenido reparo en hacer observaciones de cierto calibre cuando lo ha considerado oportuno, ubicado en una posición contigua y confusa, independiente y rigurosa en unos juicios que podían resultar acerados, pero merecedores de interés. Como por su trabajo tenía la luz pagada y además le daba igual todo, se permitió disertar sobre el asunto en el ensayo 'La musa a la deriva', en el que pondera con su capacidad crítica y, a veces, dispara y mata para no dejar títere con cabeza. La verdad es que González Moreno fue siempre un poco el elefante en la habitación, en un territorio personal y distante, ni el último en llegar ni patriarca de ninguna generación, pero alzado por esos premios que le concedían el acceso a los más prestigiosos catálogos de poesía y la envidia de propios y ajenos. De esa individualidad da cuenta en 'Contra tiempo y olvido', volumen de memorias que será inaugural y de cierre, según intención del poeta; en tantos caminos se bifurca su vida a partir de su etapa universitaria. A lo largo de la treintena de capítulos se realiza el objetivo del libro, que es el de dar fe del entorno donde nace y se empieza a mover González Moreno. En un despliegue de conocimiento popular de alcance, se cumple ese proverbio de las Escrituras que da por bueno el comienzo de la existencia de las cosas al instante siguiente del que estas reciben un nombre. Del encuentro del autor con los amigos, los primeros amores o la biblioteca —en la que aparecen los objetos que forjarán su vocación y le conducirán hacia nuevos descubrimientos— se deja constancia en estas páginas, y así se otorga validez al consejo cervantino de leer y andar mucho para alcanzar alguna sabiduría en la vida.

