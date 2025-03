El esplendor de los relatos

Hace unos años estuve en Viena y, paseando por una de sus más celebradas calles, entré en una librería. Me llamó la atención un libro ... pequeño y consulté en mi móvil el significado de su título, 'Der Gefesselte'. La traducción era maniatada o maniatado, y tambien podía ser atado o atada. Cuando regresé a España, lo primero que hice fue buscar una traducción al castellano o catalán de ese libro. Encontré una traducción al castellano de la primera y única novela de la autora, 'La esperanza más grande', una novela sobre el Holocausto (en realidad casi la primera en esta materia), con bastante material autobiográfico (la editó en 2004 la editorial independiente Minúscula).

Estoy hablando de la escritora austríaca Ilse Aichinger (1921-2016). El libro pequeño descubierto en aquella librería de Viena estaba compuesto por varios relatos, algunos más largos que otros, siendo uno de los más breves el que da título al libro. Un amigo mío alemán que sabe castellano me lo tradujo con el título 'El maniatado'. Curiosamente, ahora veo este librito editado y traducido en castellano como 'El atado'. A Ilse Aichinger se la suele vincular con el prestigioso movimiento literario conocido como El grupo 47, donde se dieron cita, entre otros relevantes nombres de la literatura en lengua alemana de posguerra, la misma autora, Paul Celan, Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Heinrich Böll, etc. Leyendo su novela y estos relatos, noto que su participación en este grupo pudo darse sobre todo por razones ideológicas. Leyendo un cuento como el que presta título al volumen que comento, 'El atado' (que yo leí con el título traducido por mi amigo como 'El maniatado'), enseguida sabemos que su literatura no se dirige tanto al compromiso político como a otro tipo de compromiso, de carácter formal, de la literatura escrita en alemán por esa época.

El atado ILSE AICHINGER Traducción: Adán Kovacsics. Ediciones del Subsuelo. 128 páginas. 16 euros.

'El atado' cuenta la historia de un hombre que un día se descubre maniatado con una larga cuerda que atenaza todo su cuerpo. Sale a la carretera en busca de auxilio y llega a un pueblo que en esos días visita un circo ambulante. El atado es invitado a participar en los números de atracción. El público lo aclama y los dueños del circo no quieren que se marche. Cuando lo hace, todo el pueblo lo persigue. El protagonista, ya desatado, recupera la calma y procura entender qué le ha ocurrido.

Cierro este comentario con 'Historia en espejo'. Un joven muere y es velado y enterrado, hasta que un día despierta y comienza a recuperar los días pasados, hasta llegar al vientre de su madre. Tanto en uno como en otro, además de los restantes, yo veo aquí la marca de un Kafka resucitado. Relatos que son metáforas de la vida y de la muerte. Un viaje hacia las incertidumbres de la existencia.