Entre la espada y la pared

En las novelas de Louise Penny conviven los espacios cerrados y los abiertos (aunque algunos de estos sean tan cerrados como una habitación con llave). ... Podríamos afirmar que la mayoría de ellos pertenecen al subgénero 'knowlton'. Y al lector avezado no se le escapará la presencia de autores como Agatha Christie y Dorothy L. Sayers. Mención aparte merece la estrella de su ciclo novelístico, Armand Gamache, hace muy poco ascendido a jefe del Departamento de Homicidios de la Sûreté de Quebec. Su manera de mirar los escenarios del crimen, su mirada sobre los sospechosos, dejan aflorar cierto aire del comisario Maigret. Pero además, los lectores tienen que recordar que uno de los centros de atención de sus novelas es el pueblo del Quebec llamado Three Pines, un pueblo soberbiamente inventado.

Casas de cristal Louise Penny. Traducción: Patricia Antón de Vez. Editorial: Salamandra. 480 páginas. Precio: 22 euros 8ebook, 9,99).

En la nueva novela de Louise Penny, 'Casas de cristal', las cosas no comienzan como es habitual en sus novelas. Una descripción de la atmósfera del célebre pueblo Three Pines, una presentación escalonada de los personajes que irán definiendo la trama. Aquí comienza con la descripción de un juicio. Un día de noviembre, en Halloween, aparece en el centro de Three Pines un individuo como si fuera una inquietante estatua que mira fijamente su entorno. La gente del pueblo pasa de la sorpresa a una progresiva desconfianza por la figura humana, por cómo se presenta y por lo amenazante en que se va convirtiendo. Ante esa extraña circunstancia, el superintendente Armand Gamache no sabe qué hacer. Pero a los pocos días, un hombre aparece muerto, mientras la estatua ha desaparecido. A los pocos meses se celebra el juicio. Y de esta manera, resulta que Louise Penny se mete en un género que nunca había tocado, el de juicio, como si estuviéramos leyendo una novela de Stanley Gardner, el autor de Perry Mason. Una de las características en las novelas de Penny es que a veces Armand Gamache no solo va detrás de un cúmulo de sospechas, que siempre acaban dando en el blanco, sino que también él mismo es un sospechoso de haber incurrido en prácticas poco éticas. Otra virtud de Penny es su capacidad para ordenar los datos de sus intrigas. Se describe en sus novelas lo predecible y lo impredecible casi con precisión matemática.

Una novela que te dejará, querido lector, pegado al sofá. Con una riqueza psicológica digna de subrayar. Una novela para psicólogos, para lectores del género y lectores exigentes de narrativa en general.