Escuchar al psicópata

Leo que de la última novela de Irvine Welsh, que recupera al personaje de Franco Begbie –el psicópata de 'Trainspotting'–, se ha escrito que es « ... hiperacelerada». No diría yo eso: el protagonista se toma tu tiempo, una cosa ha de llevar a la otra y para eso todas han de estar bien pensadas, planeadas, porque su violencia no es producto de un impulso (aunque a veces él quiera verlo así, oye, qué consuelo). Begbie es la violencia misma; se ha reformado durante unos años, de verdad quiere cuidar a su nueva mujer y sus nuevas hijas, de verdad desea dejar de ser el tarado bebedor y violento que fue (que son todos en Leith, al parecer; que le enseñaron a ser), pero va por rachas. Y disfruta, disfruta a lo grande torturando y deshaciendo.

En esa no 'hiperaceleración' reside precisamente lo bueno de esta historia. No es un libro de crímenes, ni mucho menos, ni de yonquis descontrolados; es casi un ensayo sobre algunos tipos de violencia. Welsh no se limita a describir todas esas maravillas que puede hacer Begbie con la cuchilla y el fuego, sino que le da la oportunidad de analizarse. Habla de su pasado, habla de su presente; reniega del alcohol y del dolor, se pregunta muchas cosas sobre sí mismo, sobre ese terrible lugar de origen y sobre las relaciones que pueden darse en él. Se mira, se remira... y es capaz de seguir amando –¿o es solo deseo de normalidad?– mientras destruye. Esa disociación del personaje permite el equilibrio entre el horror y lo otro, que se vuelve horroroso porque también forma parte de él, claro.