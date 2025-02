El escritor, el científico y la muerte

El de la vejez y la consiguiente cercanía de la muerte es un tema que hoy ha quedado desvirtuado por los manuales de autoayuda, que ... presentan esa etapa de la existencia como una vivencia edificante (poco menos que una fiesta), así como por el aumento obvio de la expectativas de vida que han generado los indiscutibles avances médicos y que dan la razón a dichos manuales. De aquel fatalista verso machadiano que sostenía que juventud «no hay más que una: la de dentro es la de fuera», hemos pasado a «la edad como una opción personal». Y así, el lector de hoy puede elegir entre la aceptación pesimista de la caducidad de la vida y la resistencia o rebeldía optimistas. En lo que podemos llamar 'el primer bando', encontramos libros como 'La vejez' de Simone de Beauvoir, 'El sentido de un final' de Julian Barnes o los dos 'Cuadernos de la vejez' que ha publicado en época bien reciente el filósofo español Aurelio Arteta. En lo que sería 'el segundo bando', tenemos desde el 'Elogio de la vejez' de Hermann Hesse, texto moderadamente pionero de la euforia con la que vive nuestro tiempo el paso de los años, o 'La nueva longevidad' de Lynda Gratton, que tiene un enfoque en teoría práctico pero no exento de voluntarismo.

Hay, sin embargo, una original tercera vía –la del humor negro acompañado de una ejercitación deportiva del ingenio, la creatividad imaginativa y la especulación lúdica–, que es la que han abierto el escritor valenciano Juan José Millás y el paleontólogo madrileño Juan Luis Arsuaga en 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal', libro que se nos presenta como una secuela de 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', publicado en 2021, pero que tiene más entidad y enjundia que aquel, si cabe, por abordar un tema total e inherentemente trágico. Reflexionar sobre la vida es una actividad que parece dejarnos alguna escapatoria aunque sea tramposa (el suicidio o la amnesia, por ejemplo), pero la muerte no deja abierta ninguna ventana ni ninguna posibilidad ilusoria de elección: camina en línea recta hacia su última palabra, su definitiva estación, tanto quien la teme o la odia como quien la desea.

'La muerte contada por un sapiens a un neandertal' Editorial: Alfaguara. 306 páginas. Precio: 18,90 euros (ebook, 9,99)

El libro de Arsuaga y Millás no rehúye sino que se inicia con esa constatación. Los dos amigos se encuentran cenando una lubina en la terraza de un céntrico hotel sevillano en los primeros días de octubre del pasado año. En medio de esa experiencia plácida, el primero saca el móvil y activa una aplicación tecnológica que le indica el tiempo de vida que, por calculo estadístico, le queda a su compañero de mesa: «Doce años y tres meses». Del tema de los plazos temporales que se puede tomar nuestro reloj biológico para detenerse, Arsuaga pasa a otro lindante con este que va a tener un papel capital a lo largo del libro: el de las 'misteriosas' causas de muerte que vienen desde dentro de nosotros (o sea, las enfermedades que genera nuestra propia longevidad) y que en otras épocas no llegaban a tener tanta relevancia porque la muerte la producía con frecuencia un factor externo (una guerra, una hambruna, la peste...) y el cuerpo no tenía necesidad de generar la causa de su extinción. Del cáncer y las afecciones cardiovasculares, el paleontólogo pasa a darle una mala noticia al novelista, que afecta a los que lleguen a los 85 años y que se resume en el siguiente diálogo que marca el tono del libro:

«–La mitad de ellos, o de nosotros, sufrirá algún tipo de demencia, o ya la está sufriendo. 'Carpe diem', amigo.

– ¿Desde cuándo somos amigos?

– Es un modo de hablar.

– Por si acaso, que quede esto claro: no somos amigos. ¿Te apetece un postre?»

Millás y Arsuaga han escrito un texto desternillante con un material lacerante. La fórmula empleada en su redacción es la de una conversación interminable en la que el escritor habla en primera persona para anunciar y dar paso al coloquio entre ambos a lo largo de 18 capítulos que se inician con uno numerado con un 'Cero' y en los que el paleontólogo aporta siempre el dato inquietante que el escritor interpreta con su habitual e hipocondríaca lucidez. El secreto, el hallazgo, la gracia de estas páginas reside en ese juego que se traen ambos personajes aportando cada uno lo que le es propio: el primero, observaciones o aspectos llamativamente curiosos e insólitamente escabrosos que le brinda su erudición científica; el segundo, su don para la fabulación, para sacar jugo literario y humorístico a ese material que su interlocutor le brinda. Todo el texto es en realidad un sistemático desarrollo de ese impagable intercambio de hilarantes jarros de agua fría.