ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 23 de septiembre 2023, 11:29 Comenta Compartir

El libro que reseñaré hoy lleva varios libros. Y ahora mismo no sabría por dónde comenzar si no fuera porque una frase en él me ... hizo pensar: que un judío rico cabalgara o fuera de caza por las afueras de París no estaba bien visto por los franceses auténticos. 'Cartas a Camondo', del escritor y especialista en la fabricación de piezas de cerámica para interiores Edmund de Waal, es varios libros. Es un libro de coleccionista (esa actividad que decía Walter Benjamin que servía para ordenar el mundo, reunirlo, evitar su dispersión), es también el libro de una búsqueda (o de varias) en la historia (y en la propia intrahistoria), es el libro del exterminio de los judíos en el París ocupado, el libro de las clases altas judías y adineradas (incalculablemente adineradas) y el libro de las sorpresas culturales, psicológicas y mundanas.

El autor de este libro es inglés, pero de tradición judía europea. Sus antepasados, a principios del siglo XIX, llegaron de Europa del Este por la cruenta persecución de los pogromos. Estos antepasados, a su vez, se entrelazaron familiarmente por razones fundamentalmente financieras con los Camondo, dinastía judía, de origen sefardí proveniente del Imperio Otomano, que junto con la familia del autor se situaron en París y consolidaron su presencia a principios del siglo veinte. 'Cartas a Camondo' es un conjunto de cartas que el autor le envía al conde Moïse de Camondo con el fin de que éste, muerto en 1930, le dé indicios de su historia, de su pasión por el coleccionismo. La idea de este epistolario sentimental e histórico le surge al autor cuando un día visita el Musée Nissim de Camondo, en la rue de Monceau, número 63 de Paris. Así asistimos a este conjunto de preguntas, afirmaciones especializadas en el arte, la cerámica y los interiores palaciegos. Así sabemos, por ejemplo, que en la historia familiar del autor hubo un Charles Ephrussi, crítico de arte y modelo de Charles de Swan, el célebre personaje de Marcel Proust. Sabemos que la niña que sirvió de modelo a un no menos célebre cuadro de Renoir fue la primera mujer del protagonista del libro que comento, Irène de Cahen d'Anvers, familiar del autor, que murió en 1963. Y por fin sabemos el exterminio de casi toda la población judía de París, entre ellos, casi todos los herederos del conde de Camondo. Un libro que recomiendo leer. Está en él la forma de vida de una estirpe social y étnica tremendamente sensible al arte. Y está en él también la manera en que una parte significativa de la gobernanza y la población francesa colaboró activamente en el exterminio de los judíos en su territorio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión