El envés del sueño americano

Joyce Carol Oates (Nueva York, 1938) es una de los muchos autores literarios sobre los que pesa, casi como una maldición, el machacón sambenito de «eterno candidato al Nobel» que vuelve una y otra vez cada que una nueva obra suya llega al mercado. Y ... lo de «machacón» no es por ganas de hacerme el gracioso: es que la prolífica autora norteamericana atesora ya casi un centenar, si no más, de obras publicadas en una larga trayectoria de más de cincuenta años de ediciones ininterrumpidas.

La llegada ahora de esta 'Babysitter' viene a coincidir con el éxito de la adaptación cinematográfica de otro título de la escritora; me estoy refiriendo a 'Blonde' (una visión muy particular de la vida Marilyn Monroe). Y por si a alguien puede llamarle la atención, entre una y otra se dan varias coincidencias, la más evidente –y esto no tiene por qué ser una lectura en clave exclusivamente feminista– en ambas tenemos una protagonista con una vida entregada al servicio del deseo masculino que se obstinan en satisfacer como si no hubiera otro trance posible, incapaces de retrotraerse de él en cierta medida.

Son los años un tanto histéricos de finales de los 70 (otra coincidencia por cierto, pero ahora con otros títulos literarios y cinematográficos: la revisión de esta década de excesos y comportamientos hoy claramente puestos en solfa por la nueva mentalidad que nos caracteriza). Estamos en Detroit (Michigan) durante 1977 y encontramos a Hannah Jarrett, una mujer de clase más que acomodada, madre de dos hijos y esposa de un respetable hombre de negocios (de poderosa implantación social, por cierto). Todos constituyen una acaudalada familia que vive en la lujosa periferia de la entonces muy peligrosa ciudad, pues aún colean de forma evidente los resultados de la crisis del petróleo y la industria del automóvil y los sangrientos disturbios raciales de diez años antes. Hanna no trabaja, claro y su aburrimiento (no vamos a andar con paños calientes) lo distrae con su asistencia a elitistas clubes de campo y a los actos benéficos que con esmero trata de organizar. De tareas de casa y cuidado de los retoños, tampoco mucho: ya se encarga su criada filipina Ismelda (un personaje que podría haber dado mucho más de sí, dicho sea de paso) Mientras esta vida regalada transcurre, la ciudad vive cada vez más alterada por los asesinatos que lleva realizando quien se conoció en su momento como el «Oakland County Child Killer» (véase la Wikipedia: fueron sucesos reales) y al que se denomina también como el 'Babysitter' del título: un asesino de chiquillos, todos blancos, de entre diez y catorce años y siempre hallados desnudos, limpitos y con su ropa doblada y planchada junto a ellos. Ni que decir tiene que las dos peripecias, si no llegan explícitamente a concurrir sí mantienen una oscilación constante que es uno de los puntos fuertes de la novela.

La novela tiene un arranque poderoso: seguimos a Hannah Jarrett camino a la habitación 6183 de un hotel exclusivo de Detroit, el Renaissance Grand, donde se ha citado con un extraño que conoce en un acto para recaudar fondos. Tras once años de matrimonio asiste a su primera cita, pero con la convicción de que no va a ocurrir nada improcedente. Todos sabemos que no va a ser así, claro. La curiosidad, el morbo, el deseo de romper con su adocenada y rutinaria vida, la empujan a seguir adelante. Y desde ese momento su existencia abandona la confortable burbuja en la que ha vivido hasta ahora y la sumirá en una peligrosísima deriva que traerá terribles consecuencias para ella y su familia. La contraposición, un tanto manida, se hace presente: por un lado va a iniciar una relación con un amante (por primera vez; también quiere que sea la última y la cosa no vaya a más, pero...) que va alterar del todo su pacífica y aburrida vida de hasta entonces; con ello Hanna logrará el estatuto de «mujer deseada» que hace tiempo perdió (está a punto de llegar a los cuarenta) y aunque puede no estar preparada, aunque tema que las decisiones que va a tomar puedan ser incorrectas, está dispuesta a asumir la factura que posteriormente habrá que pagar por ello. Por otro lado, evidente, las peligrosísimas consecuencias físicas (no solo morales, por supuesto –como dato curioso, la trama se desarrolla en sus momentos más álgidos durante la Semana Santa– que acarreará su decisión, y que terminará afectando directa o indirectamente a su familia y a otros más que, muy a su pesar en algunos casos, acabarán viéndose involucrados en este peligrosa aventura.

Uno de los aciertos de la novela (no es, sin embargo, tan redonda como nos hubiera gustado) es el buen cuidado de la autora en procurar que no comulguemos a pies juntillas con el personaje de la protagonista (a mí me vienen de nuevo personajes evocados no hace mucho en estas páginas: famosas adúlteras de la historia literaria con las que es difícil empatizar, fuera, por supuesto, de prejuicios morales que no vienen al caso); el otro, la sabia inserción del asunto 'real' del asesino en serie con la trama fundamental que sustenta el relato; sobre todo porque pone de manifiesto toda la subyacente problemática social de la América de la época, con sus latentes problemas de racismo, fundamentalmente, pero también homofobia, pedofilia, violencia, etc, aderezados con una virulenta filípica contra el sacerdocio católico del momento. Solo en la medida en que los hechos se acercan al entorno físico de la protagonista, pues afectan inesperadamente a una familia vecina de su misma condición, aflora explícitamente el problema y de él salen otros ocultos, silenciados en el mismo matrimonio protagonista. En el «debe», sin embargo, y soy consciente de que tal vez no fuera el objetivo de la novela, el poco desarrollo que adquiere la representación de lo monstruoso, que cuenta, por lo demás, con diferentes rostros según el prisma de cada personaje; pero, claro, tal vez el relato necesitaría el doble o triple de las ya numerosas páginas que contiene.