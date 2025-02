Entomología útil

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 28 de octubre 2023, 10:34 Comenta Compartir

No sé por qué se me viene ahora a la cabeza una distendida conversación con mi llorado Gregorio Torres Nebrera en la que, extrañamente separado ... de sus sempiternas pesquisas filológicas, en un poco frecuente arranque de intimidad, decía cuestionarse el sentido de dedicar la vida... a dilucidar lo que otro hubiera querido decir por escrito. Válgame su evocación para contestarme, quizá positivamente, que si desde el punto de vista económico –y hasta si se me apura, moral, con tantas cosas como de verdad hacen falta en el mundo- el aserto parece hasta razonable visto desde fuera, en el ámbito exclusivamente personal es una dicha incontestable tratar de explicar el consuelo que proporciona, la íntima satisfacción particular que provoca, acudir a los textos deseando encontrar en ellos esa fuerza interior que, cuando descubrimos, nos vuelve siempre mejores personas.

Vengo a esto porque la poesía de Javier Pérez Walias (Plasencia, 1960) ha crecido conmigo; o viceversa mejor: mi devenir como persona se ha ido pautando también al ritmo más o menos espaciado de sus entregas. En la práctica totalidad de ellas he ido viendo reflejado mi propia evolución como ser vivo desde el encantado estudiante que fui hasta el dolorido adulto en que los años y las páginas me han ido convirtiendo. Y he pasado, más o menos, por las mismas preocupaciones y alegrías que Pérez Walias ha ido vertiendo a lo largo de los poemas de su ya dilatada carrera. Por eso, cuando serpenteo por los meandros de los versos que componen este Insecto ámbar (maravillosa metáfora de unidad donde envoltorio y lo envuelto forman un todo inseparable) descubro, en las evocaciones que lleva a cabo, en ese aire de querer recuperar a toda costa un tiempo ya definitivamente preterido que inundan sus poemas, buena parte de mi trayectoria, remansándose ya –también- en estos estuarios finales, mirando atrás los cursos (de la vida, de los ríos, de los años académicos, de aquellos que corrieron parejos a mí y se han ido extinguiendo con todo mi pesar) y deseando encontrar esa mágica resina que los encapsulara para poder de nuevo penetrar en ellos y volver a sentirme el que fui cuando los viví de primera mano. Ese es el acierto, lo digo ya, del último poemario de Pérez Walias; en realidad, de toda su trayectoria poética. En realidad, de toda la poesía desde que el mundo es mundo: vernos en ella como en un espejo, en las aquietadas aguas de un río que se sigue moviendo a veces muy a pesar nuestro. Como advierte la propia nota de prensa del volumen –para aquellos que no relacionaron con la imagen tras verse tan adulterada en los sucesivos «jurassic parks»- «Insecto ámbar es la metáfora de un ser atrapado en su pequeño universo, en la resina luminosa del sufrimiento, el dolor, el paso del tiempo y los recuerdos». O lo que es lo mismo: una vuelta de tuerca más sobre nuestra memoria y cuanto contribuye esta a la construcción de nosotros mismos. Una deriva que, desde W (2017) viene trazando la poesía última de Walias, y que teñía también su breve pero hermoso Acodo: ya no su sempiterno retorno al feliz territorio de la infancia, sino su concreción más explícita ahora en el entorno familiar y el consuelo (o trampa) de la memoria. De nuevo la casa, el paisaje rural y urbano de entonces, los padres ya ausentes, el hijo que uno fue y el que ahora se tiene y nos convierte, a su vez en padres, y la relación de la voz que cuenta con todo aquello, el alcance de la evocación, la medida de su conformación como persona: el estudio entomológico de ese adn retenido y que va evocándose al albur del recorrido de los versos. Como es seña fundamental de la poesía de Pérez Walias esto de lo que hablamos es un libro, no una baraja de poemas, donde cada verso ocupa exactamente el lugar al que se le destina. Firme y concienzudamente estructurado consta de nueve extensos poemas (en algunos con acaso los versículos más largos de la poesía española contemporánea) que se agrupan en cinco partes de llamativos títulos y de disposición simétrica (uno en la primera, dos en la segunda, tres en la tercera, dos en la cuarta y uno en la quinta) que evocan la acción de ir extendiendo algo comprimido, obligándosele a su máximo estado de tensión (no extraña que la tercera parte «Algunos efectos personales», sea donde más se dilata en la evocaciones particulares de su entorno familiar, que quisiera recuperar a toda costa) y dejar que poco a poco recupere su forma primitiva, cual si hubiéramos logrado penetrar el exoesqueleto que acoraza al insecto atrapado en el ámbar de nuestros recuerdos y después volviéramos a dejarlo tal como lo encontramos. Mejorándonos, claro, tras esa exploración. Largas evocaciones reposadamente fluyendo entre imágenes alucinantes de surrealismo bien digerido constituyen el sustrato de esta honda reflexión lírica. Como yo, el poeta va cumpliendo años y la distancia entre el recuerdo rememorado y la actualidad que le lleva a escribirlo es cada vez más amplia, lo que explica el necesariamente lento fluir de una corriente que, cuando deriva hacia determinadas pendientes, se acelera y se va removiendo enfática -no turbulenta, chispeante- en su caída para luego remansarse en estuarios acogedores sin perder nunca esa lenta combustión que se mantendrá latente cuando la rodeemos del ámbar del verso que nos permita visitarla una y otra vez más tarde. Mientras podamos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión