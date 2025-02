«Entiendo el dibujo como herramienta de acción y pensamiento»

El artista Juan Carlos Bracho (La Línea de la Concepción, 1970) expone 'La distancia más corta entre dos puntos es un salto en el tiempo', en la galería pacense Ángeles Baños.

–En primer lugar, ¿cómo afronta esta exposición?

–Como sucede con muchos de ... mis proyectos, 'La distancia...' parte de una relectura de mi propio trabajo, en concreto del montaje desplegado en la primera planta de la madrileña Sala Alcalá 31 dentro de la exposición 'Arquitectura y yo'.

–¿Hablamos, entonces, de una retrospectiva?

–En mi cabeza el tiempo como dimensión tiene forma, y así lo suelo imaginar. En esta exposición los saltos temporales –y de ahí quizás te viene la idea de retrospectiva– están hilvanados en ese horizonte circular trazado en las paredes de la galería. Se trata de una suerte de caras B, aunque algunas obras ya se habían presentado con anterioridad, de proyectos que se han quedado en el camino, están en proceso o el cambio es parte de su naturaleza.

–Cita a John Fowles, en concreto su ensayo 'El árbol'.

–Ese árbol en mi caso es más bien un arbusto que esconde en su raíz tanto como muestra y no tiene un tronco que lo vertebre todo, está compuesto por infinidad de ramas que dan forma a todo un ecosistema de ideas, intereses, filias y fobias, que se mezclan y se cruzan dibujando una red.

–En el libro 'Florencia/Venecia', que recoge su videoperformance 'Written on the wind', el crítico Óscar Alonso Molina defiende que «la mirada frente al paisaje está siempre fuera».

–En la publicación Óscar Alonso Molina relacionaba mi trabajo –muy acertadamente– con la mirada a través de un espejo o una ventana, tal y como se entendía la pintura en esas dos ciudades durante el Renacimiento. La ventana se transforma en espejo y viceversa y la mirada siempre está fuera, en el espectador, y se construye a partir de reflejos y reflexiones personales y compartidas.

–Por otro lado, ¿qué valor da al error, a lo azaroso?

–El error y el azar forman parte de todo proceso vital y creativo, y es inevitable, siempre te equivocas al hacer, y los artistas pensamos haciendo, así que equivocarse es parte del juego.

–¿Cómo por ejemplo?

–Sucede con la 'Trilogía del espejo', 'La boule de niege', o la serie de 'Multipáginas', que están dando para mucho, y que en esta exposición se presentan en forma de música, baile y escultura en potencia, pues por ahora son solo proyectos o ideas en proceso, aunque pensarlas para mí ya es darle entidad, hacerlas reales y presentes.

–Me he percatado, de hecho en la visita guiada comentó con el mismo entusiasmo algunos proyectos no realizados.

–Es que todo se basa en la experiencia, y pensar ya es hacer, deja rastro, y pasa a formar parte de lo que eres y lo que piensas. Lo real no es solo lo tangible, lo visible. Pasa por ejemplo como con mis dibujos murales, con el tiempo he entendido que no desaparecen, simplemente dejan de verse, están latentes, pero presentes.

–También pueden verse diseminadas diferentes «cajas».

–Yo es que soy un poco Diógenes, y desde pequeño me ha gustado catalogar, hasta lo más absurdo. Proyectos como 'AYYO', 'M sobre M', 'Gastar sin comprar', 'Profecías' o 'Los mundos de...' se construyen con los restos de mis acciones y de las de otros, del arte y del mundo que nos rodea.

–La arquitectura está muy presente en sus proyectos, ¿cómo es su relación con ella?

–Pues es una relación muy consciente, más que con la arquitectura con el espacio y el tiempo. Todo es relativo, y depende de dónde te ubiques y con respecto a qué. Estar arriba o abajo es una simple cuestión de coordenadas, de posición, y con el tiempo pasa lo mismo. Es un desarrollo mental, y lo mejor es fluir y dejarse llevar.

–A lo largo de la galería una línea recorre toda la pared.

–El punto de partida del montaje ha sido una línea de grafito dibujada directamente sobre la pared. Un corte, un horizonte, una representación de ese lugar que está más allá, omnipresente, que nunca se alcanza, que está relacionado con lo otro, lo diferente, con el viaje, el sueño y la utopía; lo imaginado, lo visible –aunque sea de lejos– y lo invisible. Y qué mejor espacio que ese lugar para desplegar esas ideas que nunca cobraron forma física, o si lo hicieron tomaron rutas alternativas.

–Me interesan las posibilidades que ofrece su dibujo.

–Lo entiendo como un dibujo sin egos, sin gesto... Y el hecho de entender el acto de dibujar como herramienta de acción y pensamiento es en lo que se ha convertido mi forma de dibujar y pensar el dibujo. Es un proceso que partió de elementos gráficos mínimos, rayas, puntos, trazos...

–Un dibujo que va unido a lo participativo.

–Me interesa la cuestión del saber dibujar, hacerlo bien o hacerlo mal es siempre relativo, de compartir esa experiencia y poner en valor la acción como escritura de un yo subjetivo, pero que paradójicamente podríamos ser cualquiera de nosotros.

–Para finalizar, no quiero olvidarme de los frottages.

–En los frottages y con el polvo de grafito ese gesto ha desaparecido por completo en favor del dibujo como cartografía de los espacios y los objetos.