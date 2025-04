Para entender a los pájaros

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 6 de noviembre 2021, 09:55 Comenta Compartir

No soy ornitólogo, apenas un aficionado tardío por la observación de las aves. Yo llegué a esta pasión gracias a un hijo que descubrió el ... mundo de los pájaros a los siete años. Otra de las razones que explican mi pasión pajaril fue la lectura de dos libros: de la escritora norteamericana Mary McCarthy 'Pájaros de América' (1971) y un volumen de artículos autobiográficos; de Jonathan Franzen 'Zona fría' (2006); hay aquí un artículo donde el autor relata cómo llega al amor por los pájaros, explicado de tal manera que no te queda más remedio que salir a la calle y quedarte extasiado aunque sea ante las ruidosas cotorras argentinas que llegaron a nuestro suelo. Todo esto viene a cuento de 'La conducta de los pájaros', de Jennifer Ackerman. Hay pájaros hembras que no solo cuidan a sus crías, sino también a las crías de otras hembras. Hay pájaros que hacen kilómetros y kilómetros para atravesar un continente e ir a otro, sin parar en ningún sitio durante su viaje; pueden recorrer, como hacen las becasinas de cola barrada, 11.000 kilómetros durante siete días, sin parar en ningún sitio y durmiendo durante su vuelo.

La autora nos enseña algunos ejemplos de comportamientos o conductas. Nos dice, por ejemplo: «Las aves despliegan numerosas conductas que alcanzan el extremo más altruista del espectro: ayudan, cooperan, colaboran y obran de manera desinteresada». El libro de Ackerman se divide en cinco partes, cada una de las cuales nos describe distintas conductas de los pájaros: el habla, el trabajo, el juego, el amor y la cría. Tengo en mi terraza una chimenea donde se posan una paloma y un palomo. Se dicen cosas, limpian con sus patas la superficie que pisan, juegan entre ellas, se cortejan juntando sus picos y se aparean. Esto no me lo invento. Lo grabé durante 40 días. Cuando leí este libro, comprobé que lo observado coincidía casi exactamente con lo que en él se dice. Los pájaros, como los seres humanos, también aman y son amados, hablan y nos miran como si nos preguntaran si los entendemos. Si leen este fabuloso libro, entenderán mejor a los pájaros. La conducta de los pájaros Jennifer Ackerman Trad.: Mª Dolores Ábalos Vázquez Editorial: Ariel 490 páginas Precio: 21,90 euros. Ebook 10,99

