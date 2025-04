Enfrentarse consigo mismo

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 12 de febrero 2022, 09:53 Comenta Compartir

La primera novela, y el primer texto así en general, que leí del escritor y guionista Alexis Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) fue ... un 'Un tío con una bolsa en la cabeza'. Y me dejó sorprendido por la manera de acometer una historia que no era nada fácil de abordar. Se suele tener la idea equivocada de que en la novela negra todo consiste en tener una buena historia (en un sentido mercantil las más de las veces), ritmo y un final que nunca suene previsto. Con esta fórmula, en general aceptada casi ciegamente, se va tirando. Esto ocurre no solo con la novela negra española, sino en la mayoría de las novelas negras extranjeras, sean anglosajonas, nórdicas o los 'noir' franceses. Y de esta forma no se suele contemplar otras formas más imaginativas y, sobre todo, extrañas a una intriga policiaca convencional.

Recuerdo, como ejemplo de esto que estoy escribiendo, una novela de la reina del género de intriga, Agatha Christie, en su novela 'El asesinato de Roger Ackroyd', donde en un alarde de innovación formal y estructural de la novela de misterio, hace que sea el propio asesino quien relate su crimen. Pues bien, esto es precisamente lo que hace Alexis Ravelo en su novela. La historia está narrada como monólogo interior. La novela, una historia en la mejor tradición de la novela americana por su contenido, se convierte en un excelso aparato estético. Ahora comentaré su nuevo libro, 'Los nombres prestados'. 'Los nombres prestados' es una novela política. Más aun, es una novela sobre el terrorismo de ETA, en los años de plomo de la reciente historia de nuestro país. Fundamentalmente hay dos protagonistas, una mujer con su hijo con una minusvalía mental y un hombre de mediana de edad que vive con su perro. La trama se desarrolla en un pueblo perdido del sur de España. Sus domicilios están alejados del núcleo vecinal. Sus movimientos son rutinarios, la mujer trabaja como traductora y el hombre solo se limita a salir a pasear con su mascota. Pero muy pronto sabemos que ambos no se llaman como dicen llamarse. Ella es una antigua miembro de la organización terrorista, ha tenido responsabilidad en varios hechos terroristas y ha asesinado. Él fue policía y se dedicó a la lucha contra ETA. Él es el primero en sospechar que ella no es quien dice ser, y eso porque un día descubre a un hombre en moto sobre el que pone sus sospechas como probable asesino de la exterrorista. La mujer vive en ese pueblo perdido del mapa porque ha decidido dejar la organización y dedicarse solo a sobrevivir con su hijo. Al policía le ocurre, otro tanto, se ha jubilado y quiere vivir tranquilo hasta que los problemas llaman a su puerta con todo su pasado. Una novela desnuda formalmente y muy eficaz. Y una reflexión muy lúcida sobre el arrepentimiento. Los nombres prestados Alexis Ravelo Editorial: Siruela 280 páginas Precio: 19,95 euros (ebook 9,99)

