Otra encomiable recuperación

Hace poco menos de tres años, la Editora Regional, en impecable edición de Emilia Oliva, recopilaba toda la producción poética (no visual) de José Antonio ... Cáceres (Zarza de Granadilla, 1941) ese poeta único, que no se parece a nadie, y que casi siempre se nos olvida en los recuentos que de vez en cuando trazamos del panorama literario de nuestra región, o más allá de nuestro territorio. Y eso que se trata de un nombre imprescindible en el ámbito de la poesía experimental a nivel mundial. Condenado, me temo, a los escolios y las notas de pie de página por ese carácter suyo, tan tímido y tan poco vocinglero, la edición, titulada 'Autosugestión' y presentada en dos primorosos volúmenes que sumaban casi más de mil páginas, recuperaba para bien todos una obra que, por lo menos, ya no se podrá desdeñar por inencontrable. Desgraciadamente fallecido ya Eugenio Bueno, Cáceres se queda –con el impagable Rufino Félix Morillón, por supuesto– en el podio de poetas mayores, por edad, en nuestras letras. Y es hora de ir recuperando también el grueso de la poesía por la que es universalmente reconocido: la poesía visual. En esta más que agradecible labor hay que situar el volumen que traemos a estas páginas.

'Cuaderno español' (otros lo llaman –con buen tino– 'Cuaderno de Zarza') se realizó el año 1972, en el interregno de sus estancias entre Derry (Irlanda del Norte) y Pisa (Italia), ciudades en las que el autor estuvo becado. Este es sólo uno de los múltiples datos que nos aporta David Pavo Cuadrado, profesor de Escultura y de Arte y Tecnología (escultor, también él mismo) en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, que es quien, brillantemente, se ha encargado de esta elegante y fidedigna edición que nos llega de la mano de la editorial gerundense Luces de Gálibo. El original de la obra pertenece a la colección del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz, que ha supervisado la entrega, y esta es la primera edición –¡cincuenta años después!– que se hace para el público en general de esta obra. Lo más curioso es que ha reproducido el formato apaisado propio de los cuadernos de trabajo que el poeta de Zarza ha utilizado en otras ocasiones, según se informa, con lo que es evidente que se ha optado por una edición lo más fidedigna posible de la obra original; no en vano, las medidas del volumen publicado son las mismas que las del cuaderno original y los poemas, compuestos a base de combinar letras (en el formato más grande que el autor haya empleado nunca) guardan también el mismo orden y disposición. Lo más encomiable: los poemas, definitivamente, remiten más a lo plástico que a lo literario; Cáceres conjuga en sus poemas la formas de las letras y su tamaño en cada página y ofrece soluciones sostenibles al margen de toda significación referencial. Mis favoritos: aquellos que, con muy pocas letras, ayudan en su combinación a jugar con el espacio en blanco sobre el que se asientan, implementando así la semántica especial que el poema en esta totalidad ofrece. Aparte de la reproducción, más o menos facsimilar, de los diecisiete poemas visuales originales de los que la obra consta, la edición se completa con una precisa y ajustada introducción que contextualiza la poesía visual y experimental de nuestro autor; su recorrido, por ejemplo, desde la poesía concreta a la poesía cinética, pasando por el espacialismo, el letrismo, la poesía mecánica y el poema proceso, o su insistencia en el estricto lapso temporal en que Cáceres se dedicó a ella, desde 1966 a 1976 con el aislado añadido de su obra Reflejos, realizada en Hervás el año 2000. La edición se enriquece, además, con una casi entrañable entrevista que David Pavo realiza a José Antonio Cáceres exclusivamente centrada en diferentes peripecias y opiniones en torno a 'Cuaderno español', «el cuaderno de las letras grandes», como el propio autor lo denomina; En ella Pavo pone de relieve la importancia de la obra en sí y resalta el momento de transición vital (de Derry a Pisa pasando el verano del 72 en Zarza, donde la obra se gesta –y se convierte, de paso, en la única obra de poesía visual que el poeta realiza en nuestro país–) y estética, pues en esos momentos Cáceres va dejando el espacialismo derivando hacia la descomposición de los signos caligráficos. En la conversación se hace evidente para el lector ese carácter huidizo y tan poco pagado de sí mismo que ha sido siempre marchamo del autor de Zarza, el cual nos invita más a «ver» la obra que a «leerla», pues, según confiesa, usa las leras no para expresar, sino para leer sus posibilidades pictóricas o plásticas, algo que, al centrarse más en las formas que en las ideas, pone de relieve el espíritu juguetón que confiesa haberle guiado durante su producción poética visual.. Una brevísima nota autobiográfica del propio Cáceres sirve, no obstante, para acotar de forma modélica y sin ampulosidades cómo ha sido su trayectoria vital, que no creativa, porque despídase quien esperase encontrar en ella información de fondo o comprometida acerca de su vida y obra. La nota redunda en lo que acabo de decir del sano distanciamiento que ha mantenido siempre frente a su propia creación. Una cuidada bibliografía final de los libros de poesía visual de nuestro autor cierra este breve y encantador volumen.

