Por encima de la militancia

Acreditada como una de las voces poéticas jóvenes más interesantes del momento, Sara Torres (Gijón, 1991) dio el (¿inevitable?) salto a la narrativa con esta 'Lo que hay', que crítica y público acogieron con entusiasmo en su momento e hicieron de ella uno de los ... títulos más relevantes del pasado curso. Un comienzo más que estimulante («Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor. La imagen me asombra y me perturba».) abraza dos de los sempiternos temas de la literatura –amor y muerte, Eros y Tánatos– y de forma tan impulsiva nos empuja por el terraplén donde unos sentimientos vividos en primera persona, en carne viva aún, nos van a ir zarandeando a lo largo de toda la historia en la voz de una narradora que refiere una peripecia peligrosamente parecida a la que la propia autora vivió y sufrió en la realidad. Aunque eso, como muchas veces ocurre, sólo tiene la importancia que cada lector o lectora quiera concederle.

Aunque lógicamente nuestro texto se instala en el últimamente habitual campo de la «autoficción», la autora ha defendido explícitamente que lo biográfico sea el sostén de lo narrado e invoca la necesidad 'política' de la veracidad: solo quien sufre una situación como afrontar la muerte de una madre por cáncer de mama –y vivir plenamente su propia condición de lesbiana- puede estar legítimamente dotada para escribir acerca de ello. Porque hay un hecho importante que tal vez merezca la pena poner de relieve desde el comienzo, y es que la persona con la que la narradora está haciendo el amor es una mujer. A la altura de los tiempos que vivimos todavía puede llamar la atención (a veces hasta negativamente) esta clara asunción de la homosexualidad, y más en el caso en que la novela enseguida se dota de un carácter eminentemente político y militante a medida que nos vamos insertando en su peripecia. Si advierto esto es por sentenciar, desde el comienzo, que los objetivos de la autora están claros y –si tuviera que llegarse a ese caso- claramente justificados. Sara Torres, tras doctorarse en la Universidad Queen Mary de Londres con una tesis titulada 'El texto lesbiano: fantasía, fetiche y devenires queer' y pasar por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue profesora de Literatura Comparada y Estudios Culturales con Perspectiva de Género, reside ahora en la Universidad de Passau (Alemania), donde investiga escrituras feministas y queer en torno al posdiagnóstico de cáncer. Como puede apreciarse, su trabajo teórico se centra en el análisis de asuntos que ampliamente son desarrollados en nuestra novela como el deseo, el cuerpo y la enfermedad desde una perspectiva feminista y lesbiana que aquí encuentran su plasmación creativa evidente: esos, y no otros, son los pilares que sostienen su tan emocionante como comprometida narración. Qué duda cabe de que esta perspectiva (aún poco desarrollada en lo estrictamente literario, y quizá excesiva para mentes convencionales), por lo menos, amplía notablemente el campo desde el que observar los insoslayables temas del amor y la muerte. Y no solo eso: partir de ese sector tan pretendidamente focalizado le conduce también a desarrollar otros asuntos que parecían hasta ahora ligados a la sexualidad más convencional; me explico: la protagonista vive con su pareja, llamada siempre D., en Londres mientras en Barcelona mantiene otra relación con Ella, una chica bastante más joven, y esto provocará disturbios, lo que podemos interpretar también como un asalto a un tema, en el fondo, de honda raíz heterosexual, como es la monogamia.

Por otro lado, salvo la figura paterna, muy leve y aun así tratada con más benevolencia de la deseada por la madre enferma, no hay hombres en la peripecia. Lo que aquí se abordan son las a veces complicadas relaciones madre-hija, las luces y sombras (que las hay) en la amistad y el amor entre mujeres, la muerte y el duelo –antes, durante y después– y una casi continua reflexión sobre la culpa, el deseo sexual (muchas veces como lenitivo de aquella) y las mutaciones del cuerpo, sobre todo cuando sufre cambios o mutilaciones (en el caso de su madre) o como objeto de placer al que asirse para no caer en los abismos (el de Ella, la amante a la que se verá obligada a renunciar). Pero siempre desde el único punto de vista de una mujer dolida, activa, enamorada y militante impregnando toda la obra. El tono claramente poético empleado por la autora en la narración, dotado de especial sensibilidad, combina perfectamente –porque logra atenuarlo– con el tono intelectual y ensayístico que a veces adopta, fruto de su acreditada preparación erudita, y evita la deriva hacia el mero panfleto. Sara Torres ha prescindido valientemente de un sector de la población que no empatizará seguramente con su propuesta, pero ojalá que lo literario prevalezca sobre lo ideológico y así el lector (o la lectora) excesivamente situados puedan disfrutar de este relato.