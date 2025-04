Ana, Emma, la otra Ana... y Phyllis

Amor libre' es una historia de adulterio entre una respetable ama de casa, y madre de familia, con un joven amigo de su muy bien ... instalado esposo, de ahí la pertinencia del título de estas líneas, como ya habrá deducido más de un buen lector. Y, quizá, nada nuevo, podría añadir al ya consolidado tema (tan decimonónico, pero siempre atrayente); pero si me animo a traerla es porque está ambientada en esos excitantes momentos de lo que se conoció como el «Swinging London» de finales de los años 60, cuando, al lado de regocijantes movimientos culturales y artísticos (sobre todo musicales), empezaban a germinar las primeras reivindicaciones de todas las minorías (de género o raza, fundamentalmente) y se buscaba romper con todo. Un momento generacional que, al que firma, siempre le interesó especialmente.

Como digo, nos encontramos en el Londres de finales de los 60; la acción comienza en casa de los Fischer, matrimonio con dos hijos, que forman, pues bueno, la tradicional familia burguesa de los barrios acomodados del extrarradio de la ciudad. Roger, el marido, es un distinguido miembro del Foreign Office británico, serio y muy respetado; y Phyllis, la esposa y pronto heroína de la trama, es una aún atractiva mujer, ya en la cuarentena, que vive una vida monótona como madre y ama de casa. Con ellos viven sus hijos, Colette (en el culmen de su adolescencia) y Hugh (mimadote y algo consentido; ojito derecho de la mamá). Para nuestra protagonista, sus únicos alicientes son destacar en eventos sociales y estar siempre a la altura de las circunstancias. Una noche se produce un acontecimiento que resultará capital: el hijo de unos antiguos amigos de la pareja (más de él que de ella), el joven Nicholas, va a cenar a su casa. El alcance de este hecho aparentemente nimio (atraída por el joven Nicholas, Phyllis acaba besándose con él) lo alterará todo porque, tras ese escarceo, Phillys acabará tomando una decisión que trastocará por completo la feliz y despreocupada vida familiar hasta entonces. Desde ese instante asistimos al derrumbe de todo lo que Phyllis conocía hasta ese momento (y, al parecer aprobaba) pero, a partir de ahí, empieza a cuestionarse todos los convencionalismos a los que ha estado sujeta y, más que la mera historia de una infidelidad, vamos asistiendo al despertar (no sólo sexual –nunca había sido infiel–, sino también personal y vital) de esta dócil mujer hasta la fecha. Pero, eso sí, su decisión por fuerza ha de repercutir en el devenir de las vidas de quienes se relacionan con ella. Y así ocurre; aunque, en principio, los personajes se nos antojen un tanto arquetípicos, vamos a ir viendo cómo, sacudidos por el comportamiento de la esposa y madre, irán evolucionando a la búsqueda de su propia felicidad. Unos más y otros menos se adaptarán, de distinta manera también, a una situación por completo inesperada; en el mejor de los casos, como mínimo, han de convivir con escenarios que, hasta el momento, no se habían ni siquiera planteado. Comportamientos completamente trastocados conviven con silencios e inhibiciones que mucho completan el interior de los personajes que las viven. La autora tiene buen cuidado en no cargar excesivamente la mano en el género de los miembros de la familia a la hora de describir sus comportamientos, porque, aunque la novela pueda leerse en clave política en tanto que reivindicación de la libertad femenina (la hija, Colette, acabará completamente seducida compartiendo la decisión de la madre) no es menos cierto que también transmite una evidente afinidad con el mantenimiento de la tradición –en el lado masculino en este caso–, por todo lo que parece perderse en ese cambio. En realidad, podemos deducir, la asunción de ese salto al vacío solo se concede en tanto que los «estamentos tradicionales» lo permitan y, en su caso, lo sustenten. Pero también es verdad que la relación de Phyllis con el joven tampoco resulta ser la panacea para la consecución de esa anhelada felicidad.

Amor libre TESSA HADLEY Editorial: Sexto piso. Madrid, 2022. 272 páginas. Precio: 21,90 euros

Con todo, creo que el principal acierto de Tessa Hadley (Bristol, 1956) estriba en no cerrar de todo el dibujo de ninguno de los personajes, ni siquiera de los principales; e incluso de la protagonista. Es verdad que algunos de ellos pueden parecernos encorsetados, ya lo he dicho, sobre todo los que se rigen todavía por el apretado sistema de valores victoriano de esa Inglaterra de los años 60 que parecía experimentar un miedo irracional a los cambios que la juventud estaba proponiendo e impulsando (esa revolución que vemos no solo en durante el mayo francés, sino en las propias manifestaciones londinenses contra la guerra en Vietnam, nuestra familia la ve por la tele, completamente alejados de todo eso). Pero tampoco es menos cierto que Phyllis no está concebida para que establezcamos un pacto sin condiciones con ella. En esta novela tan proclive a hacer saltar la moral por los aires, que puede llegar a incomodar incluso, su mejor baza son estos personajes tan fácilmente criticables, con los que no es imprescindible, ni mucho menos, estar de acuerdo. En realidad se ofrece al lector completa libertad para criticar, entender o incluso llegar a odiar a esa ya inolvidable Phyllis (pese a la pérdida de protagonismo que sufre en el tramo final de la novela) con la que tan fácil es contemporizar; del mismo modo, nos situaremos al lado o enfrente de quienes sufren su valentísima decisión y han de evolucionar frente a ella. Y no hay incapacidad estilística, sino justo lo contrario: un adecuado uso de narrar abiertamente para que el lector tome su libre decisión sin cortapisa alguna.