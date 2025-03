Elogio y refutación de Chesterton

Si un prólogo debe despertar interés por la lectura de un libro, el que Ignacio Peyró ha puesto a 'Qué hay de nuevo en Chesterton' ... cumple con creces esa función. Es ingenioso y divertido y abunda en frases que pueden servir como eslogan publicitario: «Champán para la inteligencia». Pero basta la lectura del primer capítulo, que cuesta terminar, para que comencemos a pensar que quizá se trata de publicidad engañosa. Ricardo Moreno Castillo ha escrito esta obra a partir de una buena idea: preparar una antología de Chesterton sobre los temas que siguen siendo también temas de nuestro tiempo y disponerla en forma de diálogo. Todo lo que dice Chesterton en estas conversaciones lo ha dicho efectivamente (al final de cada intervención se indica la procedencia) y Moreno Castillo lo ha traducido con precisión y exactitud. Su parte en el diálogo encaja perfectamente, con lo que el libro fluye con naturalidad, como si el autor se hubiera trasladado a la época del escritor inglés o este a la nuestra. El problema es lo que se dice. Cuesta pasar del primer capítulo, pero conviene hacerlo. Quien no lo haga se perdería reflexiones de mucho interés, como las dedicadas a la religión, en las que hasta el entonces devoto admirador le pone a Chesterton los puntos sobre bastantes íes.

Moreno Castillo estudió matemáticas y se especializó en historia de la ciencia. Fue profesor y publicó trabajos de su especialidad. Ya jubilado, prefirió dedicarse a la crítica del mundo contemporáneo, desde una perspectiva conservadora, con títulos tan llamativos como 'Panfleto antipedagógico' o 'Breve tratado sobre la estupidez humana'.

Mucho de panfleto y de tratado sobre la estupidez humana tiene 'Qué hay de nuevo, Chesterton'. De panfleto en el original sentido del término, el que puede aplicarse a lo mejor de la obra de Voltaire, y en el despectivo con que se utiliza actualmente. Baste un ejemplo: «Hay en España –le cuenta Moreno Castillo a Chesterton– una monarquía apoyada en general por conservadores y también por progresistas de verdad, pero cuestionada por progresistas de pacotilla (algunos de ellos profesores universitarios presuntamente cultos) más preocupados por soltar proclamas muy sonoras que por mejorar el país y el bienestar de sus ciudadanos». Esto, en un mitin político (donde todo vale), en un artículo de opinión en determinados periódicos, quizá pueda pasar, estamos acostumbrados, pero en un libro que pretende ser «champán para la inteligencia» produce vergüenza ajena. ¿De verdad cree Moreno Castillo que criticar una monarquía cuyo primer representante durante casi 40 años, un defraudador fiscal cuya fortuna procede de orígenes desconocidos, ha tenido que ser expulsado del país por su propio hijo es solo propio de «progresistas de pacotilla»? ¿De verdad cree que no se puede ser «progresista de verdad» y republicano?

Pero antes de llegar ahí, ya hemos tenido el tropiezo del capítulo inicial, dedicado a los animalistas y a los vegetarianos. Los malos predicadores, como los malos polemistas, siempre se inventan un fantoche («afirma el maniqueo») al que resulta fácil refutar. Para Moreno Castillo «los animalistas ignoran que si podemos preocuparnos de la supervivencia de las especies salvajes es precisamente porque no somos una especie más» y llega incluso a afirmar «que los gallos violan a las gallinas». No han caído ademán en la cuenta de que «los carnívoros devoran a herbívoros con la mayor desvergüenza y que los herbívoros compiten unos con otros por los pastos sin la menor noción del reparto ni de la equidad». Los animalistas que refuta Moreno Castillo son tan tontos que ni se han percatado de que «somos la única especie cuyos miembros pueden concederse derechos los unos a los otros, y por eso somos superiores a los animales». Por otra parte –añade–. o comemos animales o los animales nos comen a nosotros (o sea, que o comes carne de ternera o la ternera te come a ti). Para criticar a Moreno Castillo no es necesario caricaturizarle, como hace él con quienes defienden los derechos de los animales, sino que basta con citarle: hay que «crear parques naturales donde los lobos puedan moverse con libertad, pero crearlos con unas alambradas que impidan a los cazadores furtivos entrar y a los lobos salir. Y para que no suceda ninguna de las dos cosas no hay otra solución que contratar a unos guardabosques para que mantengan en buen estado las alambradas y multen a los cazadores que intenten saltárselas. Porque si esperamos que los lobos mismos organicen el servicio de guardabosques, vale más que lo hagamos sentados». Ya tienen los políticos la receta para conservar la vida natural: cercar los bosques y las selvas con alambradas.

¿Champán para la inteligencia? En algunos capítulos no está el eficaz publicista Ignacio Peyró descaminado del todo. «Pienso que incurre usted en varias falacias», le dice Moreno Castillo a Chesterton en el titulado 'Razón y fe' y se las va desmontando cuidadosamente. Porque el mitificado Chesterton (un dios cuando cuenta historias y un mendigo cuando reflexiona), también dice muchas tonterías. Cito algunas de las que aparecen en esta conversación: que todos los pedagogos son muy feos, que oyendo hablar a los pedagogos cualquiera diría que el niño «es un pez que ha surgido de las profundidades», que «se pueden sacar gemidos del bebé pellizcándole y pegándole, un pasatiempo agradable al tiempo que cruel, al que muchos psicólogos son adictos». Todos ejemplos tomados del capítulo dedicado a la pedagogía, una de las bestias negras de Moreno Castillo.

Ser conservador y ser inteligente no es un oxímoron, ni mucho menos, y se me ocurren ahora mismo docenas de nombres para ejemplificar esa compatibilidad. Pero no demuestra precisamente inteligencia combatir ideas contrarias convirtiendo a los que las defienden en idiotas. En las páginas de este libro, y de otros anteriores suyos, Ricardo Moreno Castillo da la impresión de practicar ese tramposo juego de manos con demasiada frecuencia.