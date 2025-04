Un Dumas absoluto

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 19 de noviembre 2022, 12:30 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

La producción de Alejandro Dumas, padre, llega a los trescientos títulos. Hoy se sabe que tamaña cantidad no es solo consecuencia de una desmesurada inspiración ... creadora, que también. Gran conocedor de las tendencias narrativas de la época, montó un taller de escritores, que a sus órdenes y bajo su rigurosa conducción, diseñaron historias y escrituras que Dumas coronaba con su firma y su acabado estilístico. A esta figura, la del escritor a destajo, la conocemos como 'negro'. Así nacieron auténticos 'best-sellers' como 'Los tres mosqueteros', 'El vizconde de Brangelonne', 'La reina Margot', 'Veinte años', etc. El amor, las intrigas y las aventuras son los materiales marcas de la casa. No faltan la heroína bella, el héroe vengativo y la trama oscura y llena de emocionantes peripecias. El viejo sabor Dumas vuelve a deleitar con la publicación reciente de 'Georges', una novela de Dumas poco difundida, y posiblemente la más política y la más social de todas sus novelas.

Georges Alejandro Dumas Traducción: José Ramón Monreal. Editorial: Navona, 472 páginas. Precio: 29 euros Quiero aclarar que había leído algunas novelas de Dumas, pero no fue hasta que vi una película donde su protagonista es recluido en una cárcel. Una vez allí, logra que lo pongan de ayudante en la biblioteca de la prisión. De esta manera, un día elige un libro que le llama la atención por su título. Se trata de 'El conde de Montecristo'. Ese libro se convierte en una lectura salvadora. Así comienza a rumiar su venganza contra los que lo trataron con suma crueldad e injusticia. Salí del cine y me fui corriendo a una librería a comprar ese libro. Me enfrasqué en él y así entendí perfectamente el comportamiento vengativo del héroe de la película y también su búsqueda de justicia y la recuperación de su dignidad robada. De alguna manera, 'Georges' trata de esto mismo. Su trama se arma en torno a dos hermanos y su padre, mulatos, durante la primera década de la isla Mauricio, bajo la dominación francesa. Es una novela coral, aunque su desarrollo corra tras los pasos de su héroe. Pero es coral, porque todos sus personajes tienen que luchar no solo en campos de batalla concretos, sino en batallas ideológicas y morales. Estamos en el territorio de la esclavitud. Georges es mulato y de una familia adinerada. Sin embargo es discriminado, hasta el punto de ser invitado a una fiesta de blancos pero no poder sacar a bailar a una blanca. Desconozco si esta novela la escribió Dumas con sus 'ayudantes'. Pero a veces nos recuerda a Balzac, de quien fue su contemporáneo. También tiene un aire operístico, que heredó su hijo. El enamoramiento de Georges de la 'chica', se produce en dos días, con consentimiento de casamiento incluido. No tiene desperdicio el papel de la narración omnisciente. Cuando la tercera voz debe transitar por alguna digresión o detenida explicación, pide permiso a los lectores y se disculpa. Un Alejandro Dumas absoluto en todo su esplendor.

