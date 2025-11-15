Dos destinos y una isla casi deshabitada

Jon Kortazar Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Carys Davies es una escritora que vive en Edimburgo y con su novela 'Oeste', la primera de su andadura, recibió numerosos premios. Ahora sitúa la ... acción de 'Despejado' en una remota isla, inventada, de las Shetland, entre sus límites y Noruega. En una nota final la autora descubre algunas claves de una novela especial, insólita, tierna y sobrecogedora a la vez, histórica y personal, asentada en una naturaleza inhóspita donde se encuadran los sentimientos de los personajes. Dos hechos reales sirven de escenario a la ficción. Una es la Gran Ruptura de la Iglesia de Escocia, momento en que muchos sacerdotes se separaron de la Iglesia para comenzar de nuevo desde la pobreza. Y la convulsión social de los Desalojos, tiempo en que los propietarios de tierras echaron a los arrendadores para dedicar los campos al pasto.

Despejado Carys Davies Trad. Gabriel Insausti. Ed: Libros del Asteroide. 208 páginas. 19,95 euros. Uno de los personajes es un sacerdote arruinado de la Iglesia Libre, John Ferguson, que acepta el encargo de desalojar al único habitante de una isla, Ivars. Los dos hombres pertenecen a clases sociales distintas, tienen objetivos diferentes (uno debe echar al otro), y además Ivars habla solo nórnico, una lengua ya perdida que ha subyugado a la autora hasta hacerla parte importante en el texto, por lo que la comunicación entre los dos es muy precaria. La novela describe con una gran sensibilidad el proceso de aceptación y acercamiento al otro que se produce entre los dos personajes. La llegada a la isla de Mary, la mujer de John, ofrece una salida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión