¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Dos destinos y una isla casi deshabitada

Jon Kortazar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Carys Davies es una escritora que vive en Edimburgo y con su novela 'Oeste', la primera de su andadura, recibió numerosos premios. Ahora sitúa la ... acción de 'Despejado' en una remota isla, inventada, de las Shetland, entre sus límites y Noruega. En una nota final la autora descubre algunas claves de una novela especial, insólita, tierna y sobrecogedora a la vez, histórica y personal, asentada en una naturaleza inhóspita donde se encuadran los sentimientos de los personajes. Dos hechos reales sirven de escenario a la ficción. Una es la Gran Ruptura de la Iglesia de Escocia, momento en que muchos sacerdotes se separaron de la Iglesia para comenzar de nuevo desde la pobreza. Y la convulsión social de los Desalojos, tiempo en que los propietarios de tierras echaron a los arrendadores para dedicar los campos al pasto.

