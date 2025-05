Divertimento

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Viernes, 30 de junio 2023, 23:32 Comenta Compartir

Raro sería que si Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946) no acerca una nueva entrega no estuviese yo al tanto para hacerme cuanto antes con ella, ... leerla (devorarla, la mayor parte de las veces) y, en cuanto fuera posible hacerles copartícipes de mis –seguramente– favorables impresiones en tono a la misma. Es lo que tienen las devociones apasionadas, pero también (casi nunca se da el caso, pero...) a veces pueden entrar en conflicto la ecuanimidad y el fervor exacerbado y el que firma los comentarios se tiene que poner en la tesitura de elegir entre las dos opciones y, o bien soslaya errores o desaciertos y pondera abusivamente los tinos o va más allá y guarda respetuoso, pero delatador, silencio. Obviar del todo los fallos y seguir como si no hubiera pasado nada es algo que no he hecho nunca ni tengo especial interés en comenzar a llevar a cabo.

Digo todo esto porque los críticos más conspicuos se han mostrado inusualmente más circunspectos a la hora de valorar esta 'Elizabeth Finch', última perla (vigésimo quinta en su carrera) de uno de los más activos y acertados miembros de mi adorado 'dream team' británico de los últimos (¡ay!) ya cuarenta años. No seré yo quien les enmiende la plana, pero ya les adelanto que lo que ocurre es que no siempre se consigue la sublimidad y, como Barnes tiene el listón tan alto, pues es verdad que a lo mejor con esta de hoy no alcanza las cotas de inolvidables títulos como 'Hablando del asunto', 'El final de una historia', 'Niveles de vida' o 'La única historia', por decir algunos de los imprescindibles de su trayectoria, Pero no es, en absoluto, una novela desdeñable, antes al contrario; aquí, por ejemplo, Barnes recurre –como hace en títulos como la estupenda 'El ruido del tiempo' o la más reciente 'El hombre de la bata roja'– a entreverar el relato con estudios, casi ensayos, sobre algún tema, personaje o hecho histórico, tan bien narrados que, indefectiblemente, acaba por enganchar irremisiblemente al lector. El elegido aquí es el controvertido emperador romano Juliano, llamado, como se sabe, el Apóstata, el último de los emperadores paganos antes de la definitiva instauración del cristianismo, al que consideró retrógrado y opresor; una figura que también ha apasionado a autores de la talla de Montaigne, Byron o, más recientemente Gore Vidal o Michel Butor. Sin embargo, no es caprichosa esta 'intromisión'. Juliano parece ser el principal objeto de interés de quien protagoniza y da título a nuestra novela, Elizabeth Finch, profesora de educación de adultos en el Londres de comienzos de este siglo. Todo lo que se nos narra en las tres partes en que se divide esta breve novela viene por cuenta de uno de sus alumnos de ese curso, un tal Neil que, casi desde la primera clase, queda hechizado con la profesora: primero por su inmensa cultura, pero también por sus ganas de provocación y controversia y su desparpajo a la hora de la enseñanza. Tal admiración deviene pronto en un contenido amor más platónico que otra cosa (Neil está divorciado y luego sabremos que volverá a contraer matrimonio y divorciarse) y de ahí a algo parecido a una evidente devoción de la que no le abstraen ni siquiera otras relaciones que mantiene. Absolutamente fascinado con ella, cuando acaba el curso, Neil la invita a comer y, curiosamente, ella acepta y durante veinte años cenarán juntos un par de veces al año, dando origen a una relación amistosa que jamás pasará de ahí. Años después, cuando Elizabeth muere, sabemos que le ha legado a Neil sus libros y notas. Contacta con Christopher, el hermano mayor de ella (un personaje, a mi juicio, un tanto desaprovechado), quien rápidamente, y sin la menor reticencia, pone a disposición de nuestro narrador todos los documentos de la fallecida En ellos encuentra Neil esa fascinación por el emperador romano citado y decide escribir un ensayo sobre él como muestra de respeto a su venerada profesora. Esto es lo que ocurre en la segunda parte, donde la habitual amenidad de Barnes hace que hasta el lector menos interesado acaba enganchándose a la peripecia del atrayente pagano tan injustamente tratado por la historia 'oficial'. La tercera, un tanto más desvaída, justo es reconocerlo, nos acerca a la actualidad, donde Neil sigue indagando para tratar de resolver ese enigma en que su fascinación por ella ha convertido a su profesora y amiga. En un momento dado alude (y se recrea acaso excesivamente) a una conferencia que ella realiza criticando algunos aspectos del cristianismo; la reacción levemente contraria del público fue jaleada excesivamente por la prensa y se la condenó a una suerte de ostracismo del que EF (como muchas veces se la nombra) no tuvo tampoco intención de escapar. Fue este el detonante que llevó a Neil a realizar esa misión intelectual que se echa a las espaldas y que termina por convertir a la novela en una mezcla de investigación biográfica casi detectivesca aleada con la erudita composición de un ensayo, pero con la distancia suficiente como para transformar la peripecia en un claro divertimento, pleno de ironía, que, sin llegar a entusiasmar como otras veces, tampoco acaba desagradando.

