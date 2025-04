Siempre he dudado del arte –de su posible eficacia– para transformar la realidad, sobre todo cuando esta realidad tiene que ver con las injusticias sociales. ... Mi desconfianza deviene más de la condición humana que de aquellos artistas comprometidos (al menos lo intentan).

Ojos «petrificados». El mero hecho de su compromiso, de su confianza en lo que hacen, de afrontar su trabajo en la creencia de que otro mundo es posible me basta para tenerles todos mis respetos. Me sucede con la artista cubana Celia Irina (La Habana, 1985) que en 'Ojos de hueso' alegoriza la falta de libertades de su país a partir de los quitones o cucarachas marinas, un molusco capaz de re/producir a lo largo de su vida miles de «Ojos de hueso». Frente a la estrategia represiva del Estado y sus elaboradas fórmulas de vigilancia y control solo cabe una mutación oceánica ante el cansancio de estrategias terrestres. Nótese la ironía.

Nombrar. Por otro lado, las «cosas» dejan de ser cosas cuando se nombran, los huesos de tantas guerras esperan ser nombrados... Al inicio del recorrido expositivo hay un listado con el número de presos políticos detenidos en cárceles cubanas con motivo de las manifestaciones de 2020 y 2021. Son un total de 678. Me he leído, una por una, cada tabla, confeccionada con los siguientes datos: ID/Protección/Apellidos/Nombre/ Fecha de detención/Delito fabricado/Condena/ Prisión/Fecha de nacimiento/Edad. Cuando no «se sabe» el dato aparece la expresión «no disponible», como una letanía... Nos hemos acostumbrados a las estadísticas sin rostro humano, estos Ojos de «hueso» de Celia Irina son ojos que nos interpelan, ojos para no dejar de ver una realidad que hemos normalizado... Y esto es, sin duda, lo peor que le puede pasar a una sociedad.