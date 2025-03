MDF 23, el diseño que habitamos

Hemos avanzado en diseño. Lejos queda el concepto de diseño como «valor añadido». ¿Recuerdan? Un lema publicitario que se hacía en tiempos, vendiéndose como un ... plus. En la actualidad el diseño, al igual que en otros países de nuestro entorno, se considera algo inherente al producto, es decir, en todo proyecto que se precie el diseño participa desde el inicio del proceso. A ello ha contribuido la proliferación de escuelas de diseño, un gran número de estudios y publicaciones especializadas, además de propuestas y certámenes profesionales como Madrid Design Festival, que ya alcanza su sexta edición.

MDF. Desde que se creara allá por 2018 el objetivo último sigue siendo «rediseñar el mundo», y en esta ocasión haciendo hincapié en el diseño madrileño desde lo experiencial. Para Álvaro Matías, su director, «queremos hablar de los desafíos, preocupaciones y realidades del mundo en el que vivimos, que es el mismo que el de los diseñadores. Ellos tienen la capacidad de dar respuesta a muchos de los retos y necesidades que tenemos en la actualidad. Las propuestas del Festival reflejan plenamente cuestiones de nuestro día a día, como el consumo responsable, el reaprovechamiento de recursos y materiales, la eficiencia energética, la sostenibilidad o los planteamientos regenerativos en los procesos industriales. Reunimos a quienes están diseñando el mundo que queremos habitar».

Sevilla, Ecodiseño... En esta ocasión la ciudad invitada será Sevilla, que en la muestra 'Sombra iluminada', en Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, presentará más de 100 piezas que recogen esa fusión entre pasado y presente, de artesanos y artistas, entre otros, Las Ánimas, Javier Menacho, Lloema, Todomuta, La Cartuja de Sevilla o Yukiko Kitahara. En este mismo espacio 'Madre Natura', sobre «ecodiseño», comisariada por Teresa Herrero, en torno a la tierra y el diseño como herramienta de cambio hacia un mundo más sostenible a partir de los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua, y en la que participan Lucas Muñoz, Ícaro Materena, Ana Illueca, Amarist, Omayra Maymó, Mut Design, Barbara Long, Ovidi Benet... En 'Madrid, alfar de modernidad. Cerámica y diseño a mediados del siglo XX', comisariada por Pedro Feduchi y Pedro Reula, un grupo de artistas rompen las fronteras hasta entonces encorsetadas de las bellas artes, integrándolas. Recordemos que en 1958 se crea la Sociedad de Estudios para el Diseño Industrial, y que España juega en 1964 un importante papel en la Feria Mundial de Nueva York. Todo ello sumado propició un avance de la cerámica, con piezas de José Luis Sánchez, Jacqueline Canivet, Arcadio Blasco... además de la introducción del diseño industrial, con propuestas de artistas y arquitectos, así Carlos de Miguel, Javier Carvajal, Paco Muñoz, Antonio Fernández Alba, Miguel Fisac, Javier Feduchi, Luis Feito, José María de La-bra, Manuel Suárez Molezún, Carmen Perujo, May Cavestany, Elena Colmeiro, Antonio Salvador Orodea... Por último, una exposición de jóvenes diseñadores titulada 'Slow. Diseño lento para un cambio rápido', organizada por el American Hardwood Export Council (AHEC), en torno al concepto de «diseño lento». Los prototipos se han fabricado artesanalmente a partir de una selección maderas procedentes de Estados Unidos: roble rojo, arce, cerezo y tulipífero americano.

Madrid Design Festival 23 Organiza: La Fábrica

Director: Álvaro Matías

Fecha: Hasta el 9 de abril

Palazuelo, Miró, 3D... Matadero Madrid acoge 'Natural Connections', también promovida por el AHEC, con piezas de Inma Bermúdez/Moritz Krefter, Jorge Penadés y Álvaro Catalán de Ocón, que han trabajado con esas mismas maderas americanas; y 'PET Lamp. 10 años tejiendo historias', en la Central del Diseño, donde se exhiben seis colecciones de lámparas artesanales. Por otro lado, en el Museo ICO podrá visitarse 'Pablo Palazuelo. La línea como sueño de arquitectura', que reúne los 12 proyectos más representativos de Palazuelo sobre geometría y arquitectura, y en el Museo de Artes Decorativas la muestra 'Ximo Roca. Mediterranean Design', un referente del diseño valenciano con sabor mediterráneo. En Caixaforum Madrid las exposiciones 'La estrella de Miró', sobre ¿qué historia se esconde detrás de la estrella de color azul, de cinco puntas, acompañada de dos astros?, y 'Print3D. Impresiones de realidad', una invitación hacia el futuro a través de la impresión 3D.

Sostenibilidad interiorizada. Finalizamos con unas declaraciones de Álvaro Matías en relación a las propuestas de la presente edición de Madrid Design Festival: «Muchos valores de hoy rescatan las ideas de Enzo Mari, de Victor Papanek, o incluso de precursores como William Morris, que ya hablaba de producción responsable y diseño consciente. La diferencia es que hoy la sostenibilidad se da por hecho: no hay nadie que no trabaje en el diseño que vamos a exponer y dar a conocer en el festival que no lo tenga interiorizado. Ahora hay más conciencia por parte de la sociedad, y más nivel de exigencia».