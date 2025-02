El discreto encanto del XVIII

Uno recuerda con una nostalgia incoercible los tiempos en que, estudiantes y para nuestra formación, acudíamos a crestomatías, homenajes, «estudios ofrecidos a... con motivo de...» en los que se agrupaban erudiciones y trabajos que, honrando la figura escogida para la ocasión, venían a ofrecer el ... resultado de la labor que los oferentes estaban realizando. Existían también, como en este caso, las recopilaciones de largas trayectorias de investigadores conspicuos que servían, sobre todo, para poder tener muy a mano trabajos que el tiempo había dispersado, sobre todo por haber sucumbido ya a su transcurso las efímeras publicaciones donde por primera vez pudieron ver la luz. Por eso me parece de agradecer, sin entrar aún en el valor intrínseco de los trabajos aquí recopilados, la iniciativa de Miguel Ángel Lama de honrar con la edición de estos trabajos a quien ha sido su profesor y amigo.

Porque lo que uno recuerda de corazón es a este profesor (lo fue mío también) que supo adentrarnos en un campo raramente gustoso para el estudiante de literatura como fue (y me temo que sigue siendo) el denostado siglo XVIII, más concretamente su ámbito teatral. Gracias a Cañas no solo hicimos amistad con autores entonces poco valorados (Moratín, García de la Huerta, Cadalso) cuando no ya plenamente olvidados para entonces –al menos en su faceta dramática– como pudieran ser Iriarte, Nicasio Álvarez de Cienfuegos, Trigueros, Jovellanos, Cañizares o Ignacio López de Ayala) sino que llegamos a tutear –y lo digo casi literalmente– a sus entonces grandes estudiosos de esa época como fueron Andioc, Sebold, Polt, Aguilar Piñal, Demerson et al.

Jesús Cañas se ha jubilado recientemente de la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, donde ha ejercido durante 40 años; es un buen momento para pasar revista y poner en orden una larga trayectoria que, como confiesa, siempre tuvo en el trabajo diario con los alumnos, su piedra angular. Lo que se ha hecho aquí es recopilar –y revisar– parte de su fecunda singladura en el campo, exclusivamente, de la literatura del setecientos, dejando de lado –y conste que Cañas editó excelentemente obras medievales ('Libro de Alexandre', 'Libro de Buena Amor') y es también un consumado especialista en el teatro de Lope de Vega y sus contemporáneos– otras preocupaciones investigadoras. En estos artículos aquí recopilados, se pone de relieve, ante todo, esa preocupación pedagógica que le lleva a insistir de manera sistemática en clasificaciones y balizamientos de campos sólidos donde comenzar a trabajar. Cañas ha sido siempre un excelente introductor, un roturador que prepara y propicia la labor de lo que seguro ha de venir con el terreno ya bien dispuesto; así lo atestigua la interesante huella que su labor ha dejado en alumnos propios y otros investigadores que no han dejado de aumentar la bibliografía del, en principio, tan poco interesante –por desconocido, estaba claro– ámbito de la literatura dramática del XVIII. Gracias a su trabajo, términos como «comedia de buenas costumbres», «comedia de espectáculo», «comedia sentimental», «drama pastoral» o teatro breve «fácil de executarse» no solo se han hecho comunes en el entorno investigador, sino que han pasado, con toda justicia, al acervo de estudiosos e interesados en el panorama siempre atrayente ámbito de los estudios literarios.

Pero lo realmente bueno de esta recopilación es que por fin se pone un poco de criterio, se limpia la hojarasca en que se había convertido la clasificación genérica teatral del siglo XVIII. En ella se ordenan y reorganizan muchos de los textos de la propia y amplia bibliografía de Cañas como estudioso de este momento cultural, y refundiendo en ocasiones artículos suyos anteriores, queda definitivamente fijado un canon textual. Así, por ejemplo, lo que él denomina «comedia de espectáculo», queda definitivamente acotado como un género formado por la refundición de los presupuestos de la «comedia nueva» de Lope, que englobaría muchas otras especies contemporáneas (que tanto gozaron del gusto del público de entonces como molestaron a los preceptistas ilustrados) como fueron la comedia de magia, heroica, histórica, etc., y se deja sitio suficiente para estudiar (con mucha enjundia) los géneros puramente neoclásicos como serían la tragedia, la comedia sentimental (sin duda la preferida del público) y la comedia de buenas costumbres –tal vez la de mayor calidad y actual vigencia–, además del drama pastoral (el fracaso neoclásico por excelencia) y ofrecer toda una didáctica para los géneros menores, como fueron el sainete y las obras de fácil ejecución (las que podían representarse en las propias casas de los acomodados). Lo mejor de todo es que se consigue interesar incluso a los no iniciados en un panorama que parece no haber perdido del todo su interés.