La diosa olvidada

Disfrutes más o menos de la mitología, es innegable que sus relatos continúan cautivando a quienes los leen. Puede resultar difícil comprender, desde nuestra ... perspectiva actual, cómo los griegos veneraban a divinidades tan atroces. No debe olvidarse que la mitología no es más que el reflejo de la sociedad que la creó, encarna los deseos y temores de los hombres que la escribieron. Y sí, digo hombres porque las mujeres rara vez salen bien libradas en estas narraciones. Resulta lógico, por tanto, que aunque ya no adoremos a estos dioses, sus historias se reinterpreten y reescriban en los populares 'retellings', unos más fieles a las versiones originales y otros que se apartan radicalmente de ellas.

Al leer el nombre de Hera, lo habitual es evocar a una figura cruel, la esposa de Zeus que castigaba a las amantes de su marido y a los hijos que este engendraba fuera del matrimonio. Más de uno habrá llegado a compadecer al pobre Zeus, como si alguien lo hubiese forzado a casarse o a traicionar sus votos. Sin embargo, Hera es mucho más que ese retrato parcial, y Jennifer Saint ha sabido plasmar su complejidad con maestría en poco más de cuatrocientas páginas.

Hera encarna la dualidad entre crueldad y bondad. Es una mujer que valora la fuerza por encima de la belleza, lo que la convierte en una de las pocas diosas —si no la única— que no se asquea ante la presencia de los monstruos. Luchó junto a sus hermanos, incluido Zeus, contra Cronos, el tirano que los engendró. Pero cuando la guerra terminó y creyó haber alcanzado la libertad, Zeus abusó de ella, le arrebató su poder y la confinó al papel de diosa del matrimonio, destino que aborrecía. Por si fuera poco, se sintió completamente sola, pues sus hermanas aceptaron los dones que el dios les concedió y renunciaron a luchar.

Este relato funciona como una analogía del patriarcado, la mujer debe conformarse con el rol que el hombre le asigna mientras este disfruta de absoluta libertad. Si todas las diosas (es decir, las mujeres) se hubiesen unido, habrían podido derrocar a Zeus, símbolo del dominio masculino. No obstante, el miedo las mantuvo aisladas y débiles. Así, mientras ellos gobiernan, ellas se enfrentan entre sí, disputándose lo poco que poseen a pesar de su inmenso poder.

Hera es despiadada cuando es necesario, pero también compasiva, estratégica y ambiciosa. Al descubrir que Zeus puede ser tan cruel como lo fue su padre, se pregunta cómo detener el ciclo de violencia que siempre ha conocido, y si será capaz de forjar un mundo distinto. Consciente de los riesgos, intentará emplear su poder y su posición como reina para desafiar los designios de su esposo, aun cuando ello la transforme en alguien distinto, siempre un paso por delante, cueste lo que cueste.