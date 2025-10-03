HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reseña del libro Hera de Jennifer Saint

Reseña del libro Hera de Jennifer Saint

La diosa olvidada

El mito reescrito con Hera como símbolo de la fuerza femenina

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:07

Disfrutes más o menos de la mitología, es innegable que sus relatos continúan cautivando a quienes los leen. Puede resultar difícil comprender, desde nuestra ... perspectiva actual, cómo los griegos veneraban a divinidades tan atroces. No debe olvidarse que la mitología no es más que el reflejo de la sociedad que la creó, encarna los deseos y temores de los hombres que la escribieron. Y sí, digo hombres porque las mujeres rara vez salen bien libradas en estas narraciones. Resulta lógico, por tanto, que aunque ya no adoremos a estos dioses, sus historias se reinterpreten y reescriban en los populares 'retellings', unos más fieles a las versiones originales y otros que se apartan radicalmente de ellas.

