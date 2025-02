El Dios ateo de Raúl Zurita

En 'Las ruinas', poema que pertenece a 'Como quien espera el alba', un libro que Luis Cernuda publicó en 1944, el poeta sevillano expresa un sentimiento que parece a todas luces contradictorio porque emula a la divinidad y a la vez la niega, pero en ... el que quizá reside el más clarividente resumen de la soberbia y la humildad que constituyen la problemática condición humana: «Yo no te envidio Dios; déjame a solas/ con mis obras humanas que no duran:/ el afán de llenar lo que es efímero/ de eternidad, vale tu omnipotencia». Creo que no existe una mejor síntesis y una más atinada definición de la obra en verso y en prosa de Raúl Zurita, el poeta chileno que nacería seis años después de la publicación de esa composición y del que, en estos días, el sello editorial Random House publica un volumen, 'Ensayos reunidos', en el que vierte todo su pensamiento vital y poético. En esa colección de textos que se mueven entre la elucubración personalísima y la inspiración, Raúl Zurita va desgranando, a través de reflexiones propias, de experiencias y de lecturas de otros autores que para él han constituido un básico universo referencial, su concepción de la literatura y del tiempo como sustancia de ésta; como clave fatal y trágica, pero también como bello e impagable don del misterio de la existencia.

Ensayos reunidos Raúl Zurita Editorial: Random House, 324 páginas. Precio: 19,85 euros

Raúl Zurita perdió a su padre cuando solo tenía dos años. Por su propia voz sabemos que en el arrebatamiento prematuro de esa figura tan fundamental en la vida de todo ser humano se encuentra la raíz de su concepción del tiempo no solo como expectativa, como promesa, como posibilidad de cumplimiento de los sueños y los deseos sino también como pérdida, como ausencia, como carencia, como oportunidad y garantía de un futuro dolor. En el esclarecedor prólogo a la edición, titulado con una paradoja –'Zurita: un ateo que cree en Dios'– el escritor chileno Carlos Peña sostiene que esa doble percepción, esperanzadora y a la vez pesimista del tiempo, ha calado en la obra de Raúl Zurita hasta el punto de que su poesía, «incluso en sus momentos de mayor alegría o exaltación, tiene un inevitable sabor a pérdida». Sin duda, es así. Detrás de las contemplativas invocaciones paisajísticas que caracterizan una considerable parte de la producción poética de Zurita –invocaciones a las costas, los acantilados, las cadenas montañosas de su país; a las imágenes desérticas y a los plácidos pastizales– asoma siempre la sombra y la conciencia de la caducidad. Pero, en ese mismo prólogo, se recoge una tesis que camina en un sentido exactamente contrario y que Zurita expone en el ensayo dedicado al gran legado poético de su compatriota Eduardo Anguita: «No existe ningún poema escrito en nuestra lengua que pueda prescindir de Dios y del mito cristiano de la resurrección, que eso es absolutamente independiente de las creencias o certezas de la persona civil que escribe».

No hay en esa idea –que se repite de una forma recurrente en varias de las prosas que recoge este volumen– una explícita profesión de fe religiosa, sino más bien la consciencia no exenta de dramatismo de que los seres humanos no estamos hechos para renunciar a la fantasía del regreso, del reencuentro, de la resurrección de todo aquello que perdemos, desde los seres a los que amamos a los instantes que vivimos y recordamos de plenitud, esto es, al «afán cernudiano» de «llenar de eternidad» lo que sabemos efímero. No estaríamos ante el poeta que cree en la divinidad sino ante el rebelde y sumiso émulo de la deidad que descree de sí mismo. Es en este sentido más que significativa la reflexión que Zurita hace sobre el poema de Walt Whitman titulado 'Adiós' y sobre esa célebre invitación que en él formula al encuentro físico con el lector: «Camarada, tú no estás tocando un libro, estás tocando una persona». Raúl Zurita desmiente con una emoción sincera, pero también con un descarnado realismo, esa propuesta de contacto fraternal y nos dice que ésa «es una de las frases más conmovedoras que se hayan escrito, precisamente porque no es cierta»: «La página del libro que leo es esa piel que me impide tocarlo». Su honesto y crudo desmentido de la ilusión que nos propone el poeta norteamericano no es una excepción en un libro que deshace todos los tópicos que se le ponen delante aunque éstos sean los de los anhelos más hondos que les gustaría ver cumplidos. Esa contradicción la lleva hasta las últimas páginas en las que hace suyos unos versos del poeta palestino Najwan Darwish que reivindican «una inmortalidad que nos condena a muerte».