El dictador que temía a los compositores

Ignoro si quienes hoy reivindican la figura de Stalin saben que, además de ser responsable de la muerte de millones de personas cuyo único delito ... fue reclamar libertad –no pocos de ellos, comunistas que jamás entendieron que el poder del pueblo estuviera sometido al arbitrio de una única persona–, era un paranoico que veía enemigos en todas partes. Por eso eliminó a aquellos en quienes veía la posibilidad de que se convirtieran en competidores. Y se preocupó, y mucho, por cualquier amenaza a su persona. Así que veía conspiraciones en todas partes. Entre los médicos, que querían acabar con su vida. Entre los dirigentes del KGB. Entre los compositores. ¿Los compositores? ¿Querrían clavarle una corchea?

Shostakovich contra Stalin Autor: Xavier Güell

Editorial: Galaxia Gutenberg

Páginas: 414

Precio: 23 euros

Parece una broma, pero no lo es. Y Shostakovich fue uno de quienes más sufrieron las amenazas, hasta el punto de que pasó años durmiendo con la maleta hecha por si iban a buscarlo durante la noche para enviarlo a Siberia. Xavier Güell cuenta en este relato novelado pero lleno de datos y personajes reales la vida amarga que tuvo el autor de la 'Sinfonía Leningrado', pese a su apoyo a la Revolución desde sus años jóvenes. El texto está repleto de referencias musicales e intervenciones de compositores e intérpretes, pero eso no le resta interés a quien no los conozca a todos. Hubo un proyecto social que buscaba el paraíso y unos pocos dirigentes lo convirtieron en un infierno. Shostakovich fue testigo de aquel horror.