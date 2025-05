Un Dicker inspiradísimo

Llega una nueva novela del escritor suizo Jöel Dicker, 'El caso Alaska Sanders' y tengo la impresión de que antes de comentarla tengo que mirar ... la mejor manera de convencer al lector de que la lea, independientemente de prejuicios (uno de ellos es que sea un 'best seller') y fobias literarias.

Como todas las novelas de Dicker, sus argumentos suelen ser muy intrincados. Los avances y retrocesos en sus tramas, no obstante, siempre cuentan con el auxilio del propio autor, que al final lo cuadra todo. Dicker, como hacía la reina de la novela de intriga, Agatha Christie, nos sirve todo un abanico de sospechosos y al final aparece el culpable del crimen, el personaje, hombre o mujer, que menos sospechábamos, como es de rigor en toda novela de intriga que se precie. (No tema el lector, no haré spoiler. Y aunque me lo propusiera, en un alarde de maldad, no podría, sus argumentos suelen ser tan complejos que sería prácticamente imposible incurrir en un desatino de tal magnitud). Pero sí puedo decir, que paralelamente a esa intriga laberíntica, Jöel Dicker nos desliza otra novela, donde sus protagonistas ya no están solos en sus dramas o los dramas de otros, sino que también estamos ante el propio autor, con sus reflexiones sobre la amistad, el amor, incluso sobre la propia ficción. Precisamente esto es lo que hace que yo mismo me quede entre sus páginas atrapado como la mosca en la telaraña de una araña.

En 'El caso Alaska Sanders' sale de nuevo el protagonista de novelas anteriores suyas, como 'La verdad sobre el caso Harry Quebert' y 'El libro de los Baltimore', el joven novelista Marcus Goldman. Y también reaparece el mismo Harry Quebert. En las novelas de Dicker son muy importantes los personajes aparentemente secundarios. En esta que comento hay uno que no olvidaremos fácilmente, que ya salió antes: me refiero al sargento Perry Gahalowood y su singular mala baba, solo para disimular un grandísimo corazón. Los diálogos entre Marcus y Perry son antológicos.

Espero que haya logrado convencer a los lectores para que vayan corriendo a la librería más cercana y adquieran esta novela si aún no lo han hecho. Tiene casi seiscientas páginas, pero no lo notarán. Incluso querrán más. Y, por si fuera poco, me parece que ya está prefigurada la próxima novela del autor suizo, que por cierto, más parece un escritor de intriga norteamericano que europeo. Estoy seguro que si no hubiera traducciones al castellano, preferiría leerlo en inglés. Jöel Dicker en esta novela no da tregua al lector, no solo a su afán de entretenimiento, sino también al ejercicio de la inteligencia, no siendo menor la emocional.