Devoción y entrega

Supongo que habrá sido el comedido éxito que está teniendo la conocida como «trilogía Aubrey» (compuesta por 'La familia Aubrey', 'La noche interrumpida' y 'La ... prima Rosamund') entre los lectores españoles lo que ha animado a Seix-Barral, la editora de la misma, a rebuscar en el muy olvidado cajón de la obra de la inglesa Rebecca West y rescatar otros títulos de su producción. Tal vez sea por ello por lo que podemos encontrar ahora una edición actualizada de una obra en su momento muy ponderada como fue 'El regreso del soldado'. Llamada en realidad Cicely Isabel Fairfield, West nació a finales de 1892 en Londres, y en esa misma ciudad murió en marzo de 1983. Su nombre literario lo escogió del personaje de un drama de Ibsen que ella, como actriz, había interpretado. Recordada y reivindicada hoy por sus posiciones izquierdistas, siempre a favor del sufragismo, fue una brillante periodista, ensayista y novelista.

La de hoy se trata de una novela pequeñita en la que, como su título nos indica, se nos cuenta el regreso a casa de un soldado inglés, un capitán aquejado de una fuerte neurosis. Son los tiempos terribles de la I Guerra Mundial, concretamente en el año 1916, los que han impelido a este hombre a abandonar su raciocinio y quedar a las puertas de una depresión enorme –entonces todavía no diagnosticada como tal– que le ha llevado a sufrir un proceso de amnesia casi total que se configura de manera curiosa: regresa a su primorosa casa (se trata de una «familia bien») pero no reconoce a su esposa, Kitty, una hermosa y educada joven, aunque un tanto frívola y egoísta; si acaso a la prima Jenny –que vive con ellos y es la narradora de la historia; pero a esta solo en su infancia común– y, lo que es más interesante, vuelve obsesionado con recuperar al que fue su primer amor de juventud, Margaret. De hecho, es la llegada de esta mujer, un tanto ordinaria, con la noticia de que Chris se encuentra herido y enfermo en un hospital de Francia la que desata la acción. Desde el principio sabemos también que Chris Brady, el protagonista, tuvo un hijo con su actual esposa y que el chaval murió.

Justo es decir que, tal vez, la ausencia de Chris es vivida por las dos jóvenes con una mezcla de temor y tranquilidad, como ajenas a la realidad del drama que se representaba en aquellos momentos en Europa. Pero una vez de vuelta, a la pobre de su esposa no le queda más remedio que aguantar y asumir que la felicidad del regresado solo pasa por estar con ese antiguo amor de juventud, que en su momento representó para él la frescura y espontaneidad de un mundo distinto y unas maneras distintas a las suyas. Otra cosa es que no deje de resultarnos, si no inverosímil, sí un tanto difícil de digerir, la continua presencia de Margaret en la casa, admitida por motivos «terapéuticos»; entre otras cosas porque, además, está casada con un hombre mediocre y enfermo. Pero, como su esposa y su prima, tendremos que agarrarnos a que se trata de una relación impuesta por la salud de Chris, quien requiere la presencia de Margaret a diario porque está completamente fuera de lugar en una casa (Kitty, además, realizó reformas importantes) en la que casi todo le resulta distinto.

Sin duda, el gran acierto de West a la hora de sostener una trama que puede parecernos un tanto feble –cuando no ñoña– radica en conceder la voz narradora a Jenny, quien (sobre el escamoteo de los sentimientos de los demás personajes) centra su mirada, ante todo, en Baldry Court, el hogar de Chris y Kitty y el suyo propio y donde es feliz en la medida en que los otros también lo son. Su narración (a veces excesivamente afectada) nos deja la sensación de que la ausencia de Chris es un simple intermedio en la felicidad de las dos mujeres que le esperan. Lo más llamativo del caso, sin embargo, es que es Jenny (y no la un tanto superficial Kitty) la persona más acongojada por lo que pueda pasar con Chris, pero no en la medida en que él no pueda recuperar su posición anterior y todo volviese a la normalidad, sino porque, al desvincularse del territorio común, Jenny ya no tendría con quien compartirlo. En el fondo, a cualquier lector no se le escapa que el intenso amor que Jenny siente por su primo va más allá de lo explicito, y por ello acepta la nueva situación: por amor a Chris; a diferencia de Kitty, que lo hace por evitar el qué dirán. Kitty espera una recuperación de la memoria de Chris para que todo vuelva a ser como antes; en cambio Jenny sí que admite Chris es más feliz así y que incluso la recuperación de su memoria acabaría por ser contraproducente, como tal vez así ocurra.