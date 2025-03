Derecho de admisión

Pablo Martínez Zarracina Sábado, 14 de septiembre 2024, 13:09 Comenta Compartir

Una figura femenina y furtiva se zambulle en las piscinas, playas y 'jacuzzis' de Long Island. Sucede 60 años después de que Ned Merrill decidiese ... realizar a nado su famosa travesía. A diferencia del personaje de Cheever, la nadadora no regresa a casa, sino que huye de una vida peligrosa construida sobre el engaño y la transacción. Su nombre es Alex y ha aprendido «de las otras chicas» a interpretar con astucia los deseos de los hombres que lo pueden pagar. Un ejecutivo llamado Simon la ha invitado a pasar el verano en su lujosa casa de la playa, pero un desliz en una fiesta la ha expulsado del paraíso y puesto en la estación del tren a Nueva York. En la ciudad Alex no tiene donde ir pero sí un montón de asuntos que la persiguen, especialmente los que la relacionan con un tipo peligroso, Dom, que no deja de llamarla. No regresar a Nueva York y pasar cinco días fingiendo que pertenece al mundo exclusivo de Long Island hasta reaparecer en la fiesta que Simon da al final de las vacaciones y arreglar las cosas con él será el plan de Alex para salir adelante. En uno de los momentos en los que ese plan parece tambalearse, la protagonista se recuerda a sí misma que ella «siempre consigue lo que necesita».

Constantemente a punto de ser descubierta, Alex miente, roba y manipula para ganar tiempo colándose en clubes privados, enredando a empleados que cuidan grandes casas en ausencia de sus dueños o seduciendo a jovencitos que conducen los cochazos que les han regalado sus padres millonarios. Su condición de intrusa transforma la segunda novela de Emma Cline en un 'thriller' que se tensa con eficacia a cambio de perder coherencia. Es curioso comprobar cómo la autora soluciona el problema de la hipervigilancia contemporánea estropeándole a su protagonista el móvil, pero omite la existencia de las cámaras de seguridad. Probablemente, algo así sucede porque para Cline la intriga es solo un instrumento para completar otra disección de un ecosistema cerrado que se construye sobre la ambigüedad moral y las identidades engañosas. En ese aspecto el libro funciona porque la autora es muy hábil describiendo situaciones reconocibles y revelando sus engranajes ocultos. También construyendo sin complacencia personajes como el de Alex, una joven inteligente y atractiva para la que la degradación es casi una forma de apatía. Hay un gran momento en la novela en el que la frialdad de la protagonista implica a un niño y llega a ser escalofriante. Un final abierto y brumoso confirma los problemas de verosimilitud de una fábula cruel que avanza hacia su resolución como una flecha.

