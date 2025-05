Delicias mínimas

La elegante editorial leonesa Eolas lleva ya un tiempo publicando una colección titulada 'De la belleza' en la que se trata de poner de relieve ... este concepto en diversas facetas de la vida; no necesariamente culturales, al contrario, incluso, más bien cuestiones del día a día: «los jardines», «lo pequeño», «lo oculto», «la infancia», «los locos»... Y el elenco de autores seleccionados es también más que satisfactorio; baste decir que entre los elegidos se encuentran autores del calibre de Tomás Sánchez Santiago o Ildefonso Rodríguez (poetas que anduvieron por Aula 'Díez-Canedo' en su momento). A todos ellos se une ahora Avelino Fierro, escritor y fiscal de menores allá en su León; un autor de entregas agrupadas bajo títulos como 'Querido diario', 'Calendario', 'Desde mi celda', 'El cuaderno naranja' o 'Días de 2021' y 'Días de 2022' con su correspondiente y en marcha 'Días de 2023'. Un autor, como se ve, de mínimos, de apuntes, de leves brochazos capaces de recoger nítidamente impresiones desvaídas que transmite con sabiduría, amenidad y eficacia. ¡Cuánto agradecí en su momento aquel balsámico 'Estatuas de sal', con que fue superando el maldito encierro de la pandemia! Su aportación a esta bella colección es esta 'La belleza del caminar', un libro también de emociones y reflexiones en voz baja, para leer a sorbitos y disfrutar relajadamente.

Lo curioso, sin embargo, es que lo primero que se me vino a la mente al afrontar el libro fue aquel adagio de nuestro simpar Antonio Gómez cuando decía (y ejecutaba) aquello de que «caminar por caminar cansa», pero pronto se sumerge uno en el amable (y poco cansador, por cierto) recorrido que Avelino Fierro nos propone, porque el autor ya desde el primer momento nos deja entrever el sesgo que va adquirir su aportación y avisa: «Yo no soy muy viajero. Doy algunos paseos mirando las luces de la ciudad a la manera de un flâneur fuera de época», y que prefiere referir «modestos recorridos para tener algo que contar. No todo iban a ser viajes como los de Chatwin, o Theroux, o Patrick Leigh Fermor; quería defender al viajero de vuelo corto, de corral, no al viajero que, como las aves migratorias, rebasa los continentes».

Establecidas estas bases, y asumiendo como una especie de 'leit-motiv' el hecho de que se trate de una obra que le ha venido de encargo, Fierro, que es un lector omnímodo y curioso, tira del territorio de donde realizar los mejores periplos..., aunque sea sin moverse del sitio. Efectivamente, su bien nutrida biblioteca, su abundante arsenal de lecturas le servirán de cayado para que nos vaya guiando por territorios que pertenecen más al mundo del papel que al de la tierra o el mar. De su mano llegan, por encima de grandes viajeros, que no es el objetivo propuesto, curiosos y a veces muy conocidos caminantes que se han ido desperdigando por la historia de la literatura, la filosofía y el saber en general: Kant o «Pla, que viaja paseando por las carreteras sin ninguna preocupación heroica o deportiva y que no devora kilómetros, ni colecciona paisajes, ni se le ocurre escalar picachos ni descender a las profundidades de la tierra» y un elevado número más de firmas, porque lo que Fierro prefiere es buscar modelos literarios que le inspiren y que, de alguna manera, pudieran dotar de cierta enjundia intelectual los paseos que él sí realiza, generalmente a última hora del día, por las solitarias calles de su ciudad, a veces por el centro, a veces evitándolo si hay demasiada gente, con entrada en algún garito de su preferencia donde dejar transcurrir un tiempo de asueto hasta la hora de volver, a veces de madrugada, al hogar. Por eso nos gusta, quizá, porque da relieve literario a esos momentos que tanto nos pueden llenar a cualquiera de nosotros, a veces sin ser conscientes, precisamente de eso: de la belleza que encierran.

Con todo, y como digo, buena parte del texto gira en torno a la reflexión de cómo acometer este encargo y a lo largo de él nos va haciendo copartícipes de todas las dudas que le asaltan a la hora de ponerse a ello y calibrar el riesgo de dejarse influir excesivamente por las múltiples facetas con que, desde lo literario, multitud de autores y obras han acotado y dirimido el ámbito del viaje, del paseo. Mientras establece sutiles distinciones entre el que camina por obligación y el que simplemente goza del placer de estirar las piernas va aderezando cuanto dice con esas referencias que excitan eso que tan particularmente me atrae: el deseo de ir descubriendo nuevas vías de lectura o el regocijo de querer volver a las ya conocidas. Nunca he ocultado mi devoción por esos libros que nos animan a leer (o a escuchar música o conocer lugares) y de eso en este breve librito hay mucho, como ocurre en todos los libros de Avelino Fierro en los que lo mínimo, en este caso un punto de partida tan tenue y cotidiano como el paseo, nos conduce a deliciosas lecciones, a pequeños gozos que nos estimulan y vivifican.