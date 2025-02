Deconstrucción de un tiempo atroz

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 7 de enero 2023, 11:13 Comenta Compartir

Ya estabas tardando mucho», me dijo bajito José Luis, el librero, cuando en un breve lapso de descanso entre la balumba de familiares y libros ... de texto pudo acercarse al mostrador a cobrar mi petición. Efectivamente lo dijo porque vio que llevaba el último libro de Sara Mesa; a uno terminan, parece ser, de conocérsele los afectos (hubo quien hasta incluso me dio un particular pésame cuando falleció el gran Javier Marías, conocida mi devoción por él). Yendo a lo que nos ocupa, yo tenía la intuición de que el último libro de Sara Mesa iba a ser estupendo y me avalo en la trayectoria siempre ascendente que esta joven autora ha ido consolidando hasta convertirse en una de esas voces ya imprescindibles de la narrativa española contemporánea. Y así es, ya se lo adelanto. Sin embargo, me da la impresión de que esto lo he dicho en cada una de las reseñas que me ha apetecido hacer de sus siempre apasionantes libros y creo que también dije que ha llegado el momento de dejar de decirlo ya. Así lo haré, pero lo cierto es que en estos días, en los que son frecuentes los recuentos de grandes títulos de un año ya ido, no me sorprende en absoluto que 'La familia' se incluya siempre entre los primeros puestos.

También es verdad que tal vez sea el libro suyo que mayores divergencias ha provocado, sobre todo en lo que compete a si responde a ese estilo de la autora ya consolidado o si, por el contrario, se escapa un tanto de él. Sara Mesa nos tiene acostumbrados a relatos con muy pocos personajes, escasamente dos la mayoría de las veces, y a una intensa impetración en la psicología y forma de actuar de los mismos hasta que se nos muestran en su totalidad, y es cierto que en esta última novela hay menos de eso, principalmente porque el número de protagonistas se engrandece (ni siquiera hay en puridad uno o, en su defecto, una pareja que podamos considerar como los auténticos protagonistas), pero también porque ha desestructurado la línea argumental del texto descomponiéndola en una serie de diferentes estampas sin aparente sucesión de continuidad (que el lector atento puede, sin embargo, tratar de recomponer satisfactoriamente hasta cierto punto) y quedan en el aire muchos hilos sueltos, trazados que no sabemos muy bien hacia dónde conducen o dónde se cierran. Del mismo modo aparecen deconstruidas trayectorias de los personajes que para los detractores ocurre que no se redondean y para los entusiastas les obligan a elucubrar sobre su definitivo estiaje. En mi caso, aupado por la libérrima autoridad que un relato tan abierto confiere al lector entregado, me quedo con los luminosos destellos que me provocan –paradójicamente– ambientes tan sórdidos y personajes tan sumidos en esa desdicha cotidiana de la que solo irán adquiriendo conciencia con el paso de los años. La acción, haciendo caso al escueto y preciso título que nos la presenta, gira en torno a una familia española de clase media durante, quizá treinta o cuarenta años que arrancan en el desarrollismo de los sesenta y culminan más o menos en nuestra contemporaneidad, pasando por los tiempos de la Transición, la 'movida' y la consolidación de los 90 (deducimos, pues no hay ni una sola fecha explícita a lo largo del relato, queda su fijación en manos del lector intuitivo). La familia la constituyen Padre, Madre (siempre en mayúsculas) y los tres hijos, Damián (quien, como primogénito comparte nombre con el cabeza de familia), Rosa y Aquilino («Aquí» según demanda y conquista) a quienes se une Martina, sobrina, hija de una hermana fallecida de Madre, que pronto es integrada de igual a igual en el resto de la familia. Seguir la peripecia de tan variados personajes a lo largo de un elenco de años tan amplio lógicamente dispersaría la acción y la extendería hasta límites casi insalvables, por eso Mesa opta por esta sucesión de viñetas que, aunque no conformen las múltiples expectativas que pudieran suscitarse tampoco parecen demostrar que fuera ese el propósito de la autora. Esos saltos temporales sin cronología precisa, ese protagonismo que adquiere, según el relato, alguno de los miembros de la familia mencionada, como si de un calidoscopio se tratase, abren extraordinariamente las perspectivas y sugerencias del relato sumiendo al lector en una experiencia tan apasionante como constructiva. Y todo ello presentado con ese estilo seco y casi gélido que es seña de identidad inherente a la tan sobria como compacta literatura de la sevillana. Si se me pregunta, yo me quedo con ese Padre omnipresente, que en seguida se nos hace sumamente antipático, y que de algún modo, termina condicionando la vida de entonces y de después de todos los miembros de la familia con su actitud tan autoritaria como desconcertante, a la que ninguno es capaz de oponerse, tal vez porque «Padre tendía a creer que el silencio de los demás cuando él hablaba equivalía a comprensión absoluta. No sólo a comprensión, sino a conformidad e incluso admiración». Y, sobre la resignación abatida de la madre, sumisa y anulada por la censura moral de su marido, la rápida huida de las hijas y el relativismo activo e inteligente del hijo menor, me conmuevo con Damián, el primogénito, el más influenciable y entregado, que llega a renunciar a sí mismo por complacer a sus padres y ganarse su reconocimiento, aunque nunca lo obtenga y sufra lo indecible con ello. A través de estas secuencias y, sobre todo, completando con los que actúan fuera del círculo familiar, logramos siquiera intuir este cúmulo desdichadas, aplastadas por el orden, la disciplina impuesta sobre estos pobres muñecos por un ser que en realidad, como dirá uno de los secundarios: «Cuánto sufría este hombre (...) qué sombras ocultaba, y todo para qué. Para nada». ¿Y si descubrimos que, quien más y quien menos, pudo tener una vida así y, lo que es peor, la que ha vivido pudo ser el resultado de lo que sucedió entonces? La familia Sara Mesa Editorial: Anagrama. Barcelona, 2022 232 páginas Precio:18,90 euros

