Cultas, tenaces, decididas... ¡empoderadas!

La muestra 'Dibujantas. Pioneras de la ilustración' está cargada de consideraciones que van más allá de lo estético, nos referimos a aspectos relacionados con discursos ... de género, porque una cosa tenemos clara: no existe una «ilustración femenina» sino, como defiende Marta González, «hay que hablar de ilustración, y dentro de la ilustración unas cuantas mujeres consiguieron tener su sitio».

Colección ABC. Fue el caso de las aquí representadas, que publicaron en la revista Blanco y Negro, un archivo de memoria gráfica que da buena cuenta de los modos de ser y de estar de nuestro país, en un periodo que va de 1891 a la década de los 90. Entre otras Maruja Mallo, Piti Bartolozzi, Manuela Ballester, Carmen, Isabel Uceda, Rosario de Velasco, Ana Badell, Victorina Durán, Josefina Santonja, Ceferina de Luque, Lola Blasco, Xelia, Cecilia Hijón, Delhy Tejero, Viera Sparza, Coti, Maruja Arroyo, Piedad Aréjula, Madame Gironella, Mª Victoria Franco, Menchu Gal, Amparo Brime, Josefa Sagañoles, Mª Pilar Gallástegui, Mª Rosa Bendala, Mª Nueve-Iglesias, Mª Antonia Dans, Mª Ángeles López-Roberts, Purificación Searle... Cultas, cosmopolitas, tenaces, decididas... ¡empoderadas! Como las «sinsombrero», que con el gesto de quitárselo rompían amarras con el machismo dominante.

Mujer/casa. Vaya por delante que no fue nada fácil para ellas. Así, en 1915, Laura Albéniz escribía en uno de sus diarios, «acabo de leer por centésima vez la Ben Plantada. Es un libro que me gusta tan de veras que quisiera haberlo escrito. Gozo realmente leyéndolo, aunque ella y su manera de ser no acaban de convencerme, yo quisiera saber el porqué en España, la mujer de su casa, la mujer buena para un hogar, la «madre», tiene que ser forzosamente beata e ignorante y si es hermosa, muy callada». O el plus de excelencia artística que comportaba «lo viril», véase lo dicho por el crítico Méndez Casal sobre la pintura de Maroussia Valero: «No es un arte femenino del tipo acostumbrado en la pintura realizada por mujer. Más bien su brío y rotundidad acusan una interpretación viril». ¡Todo un 'halago'!

Catálogo. Detrás de Dibujantas hay un concienzudo trabajo de investigación, como queda reflejado en el catálogo, con textos tan eficaces para la causa de los discursos de género como 'Mujeres ilustrando', escrito por Ángeles Caso, riguroso, de tesis, una historia sucinta pero muy completa de la ilustración femenina. O las biografías de las artistas, muy enjundiosas en términos sociológicos, gracias a la labor de investigación de Josefina Alix y Marta González Orbegozo. Y es que que la «visibilidad» de estas artistas ha nacido de la luz que deviene de la investigación y el conocimiento, la mejor estrategia para su recuperación y puesta en valor.