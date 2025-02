Es cuestión de escala... y algo más

Martín Carrasco Sábado, 28 de octubre 2023, 10:32 Comenta Compartir

Los artistas son el reflejo de su tiempo. Esto lo sabe muy bien Joana Vasconcelos (París, 1971), que no duda en transformar lo doméstico en ... algo más... eso sí, por mor de la escala. Baste la pieza I'II Be Your Mirror (2019), que asemeja una máscara veneciana de espejos ubicada en la entrada del MAAT Central-Tejo, o Solitario (2018), un gigantesco anillo de compromiso, instalado en el exterior, en la explanada del MAAT, y que está formado por llantas de aleación cromadas en color dorado, rematando en 'falso brillante' de hileras escalonadas con vasos de cristal de whisky. Nótese la ironía de corte machista. «Con el cambio de escala –defiende Vasconcelos–, puedes llevar a la gente a pensar de otra forma. La escala no es mi objetivo, pero ayuda al desarrollo del concepto. Si te hago un pastel de bodas donde tú puedes subir, claro que no puede ser pequeño. Lo mismo que el zapato hecho de cacerolas. El material, que es parte del discurso, a veces es el que te da la escala. Con todo esto reunido, se llega al concepto de lo que estoy trabajando».

Ampliar La instalación 'War games', de 2011. No mezcla. Un concepto el de Vasconcelos que no deja de ser una vuelta de tuerca sobre la descontextualización del objeto encarnada en el «ready made» de Duchamp, al que la artista portuguesa homenajea re/visitando sus dos piezas icónicas: 'Fuente' (1917), con dos orinales enfundados con encajes y tejidos al crochet 'made in Portugal', y 'Botellero' (1914), a partir del cual Vasconcelos realizó varios «candelabros» de gran tamaño a los que añadió botellas de champán. «Todo se sobrepone, se yuxtapone. No las destruyo, no las mutilo ni las altero, no cambio su identidad. Al contrario, lo que hago es afirmar la identidad de cada uno de los objetos, que no son producto de una mezcla». Esta idea de «no mezcla» es paradigmática en la instalación 'War games' (2011), donde se hace visible su estrategia de yuxtaposición: unos tiernos peluches retenidos en el interior de un coche están rodeados por escopetas de plástico. Un juguete con muy poca gracia. João Pinharanda

MAAT Avenida Brasilia. Lisboa Esculturas monumentales. En este universo de cifras, magnitudes y escalas, la obra de Joana Vasconcelos tiene la capacidad de 'encaje' en diferentes espacios, y lo que es más importante, sin dejar por ello de funcionar. Así, la pieza 'Árbol de la vida' (2023), realizada ex profeso para la Sainte Chapelle en Vicennes, en los alrededores de París, cobra de nuevo vida en la sede del MAAT Central-Tejo. Descubrimos como el árbol de Dafne se transforma en el árbol de la vida, no en vano fue realizado en plena pandemia, fruto del reciclaje de materiales y telas, a partir de acero, aluminio, hojas bordadas a mano... De igual modo la escultura textil 'Valkyrie Octopus' (2015), que pende de la Galería Oval del MAAT. Esta espectacular instalación fue creada para el casino MGM de Macao. Recuerda una especie de pulpo de largos tentáculos, de volúmenes bulbosos, formas orondas e hinchables... Mide 35 metros de largo por 20 metros de alto, y está realizada con más de 4.000 metros de telas de colores, de atrevidos estampados, como el bordado Nisa del Alto Alentejo... Es, como digo, cuestión de escala... y algo más.

