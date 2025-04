Crónica de un tiempo tristísimo

Aquello tan repetido de que los árboles no nos dejan ver el bosque será siempre una constante cuando la literatura, con sus mejores armas, intente ... enfrentarse a la explicación de una época histórica más o menos contemporánea. Tal vez Ignacio Martínez de Pisón, uno de los indudables nombres de la actual narrativa hispánica, sea consciente de ello, pero, aun así, no renuncia a seguir esa labor, y en su ya prolongada obra muchos son sus títulos dedicados a elucidar la inmediata realidad española desde los tiempos de la inacabable posguerra. En algunas meritorias obras anteriores, ya sean ficción, realidad o mezcla de ambas ('Enterrar a los muertos', 'Partes de guerra', 'Dientes de leche' o 'Filek. El estafador que engañó a Franco', pero también, más tangencialmente, en algunas más) ha hecho como esta monumental que ahora nos ocupa: rastrear, explicar hasta donde se pueda la realidad colectiva de la España del momento (en este caso los años que van desde 1939 a 1945) partiendo de las peripecias de unos personajes absolutamente determinados por las circunstancias que les tocaron vivir.

Personajes que hay que inmediatamente señalar como lo más logrado de esta grandiosa producción; entes que, tras la lectura, todavía permanecerán mucho rato en nuestro recuerdo y nuestro ánimo: personajes acertadamente nada maniqueos, tan viles algunos como nobles otros, pero tremendamente vitales y cercanos, producto inevitable de aquellos desdichados tiempos. Los lectores veteranos enseguida captarán ecos barojianos y, sobre todo galdosianos, en ese inmenso fresco que se erige como indudable protagonista: la ciudad de Madrid. Salvo unos breves episodios que acontecerán en la serranía cordobesa, es el Madrid de ese tiempo el prolijamente descrito; sus calles y lugares, siempre nombrados, hacen que la ciudad integre a personajes y anécdotas de modo normal y a su vez se convierta, como digo, en una agonista más de esta historia. Por 'Castillos de fuego' conviven personajes reales como aquellos comunistas camuflados que intentaron seguir la lucha contra el régimen de Franco: Heriberto Quiñones, Jesús Monzón y Pilar Soler o Gabriel León Trilla –ejecutado por el propio partido–, o el falangista y escritor Dionisio Ridruejo o «prohombres» de la política de su tiempo (José Luis Arrese, entre otros), con inolvidables personajes de ficción prototipos, a su pesar, de la España vencedora y vencida de aquellos años: el romántico comunista Eloy, el depurado Basilio, las excepcionales Gloria, Cristina y Alicia (sí; las mujeres, por casualidad o no, son con mucho los personajes más positivos y mejor delineados en la trama) o el despreciable Valentín. Todos sobreviviendo en el sombrío y angustioso panorama de delaciones, violencia y miedo en el que tratan de flotar como pueden; «Yo solo quiero vivir. Ser una persona corriente y llevar una vida corriente. ¿Es mucho pedir? Quiero hacer las cosas que hace la gente normal», dice una de ellas, abrumada por las responsabilidades que, muy a su pesar, no tiene más remedio que llevar a cabo. Esa vida de mínimos que, sin embargo, se les negó.

No hay duda de que en el caso de Ignacio Martínez de Pisón con cada texto nuevo que publica hay una especie de asunción colectiva de que estamos ante una de las novelas del año (ya auguro que figurará en los puestos más altos de las listas de los mejores libros al acabar 2023). En su amplia obra yo no me atrevo a decir que se trate de su mejor novela (porque en ella hay títulos, algunos ya citados, de primerísimo orden) pero de lo que no me cabe duda es que se trata de su intento más ambicioso y quizás, sí, mejor pergeñado. Resaltemos esa envidiable maestría a la hora de trazar personajes variopintos y de vidas dispersas cuyos encuentros, sin embargo, no chirrían, porque ha sabido incardinarlos de manera natural en el desolador panorama que le sirve de sustrato para sus peripecias, tan menoscabado y triste que ni siquiera los vencedores de la contienda se sienten, pese a todo, a salvo. Perfectamente encajada en el marco temporal que abarca (los años de la 2ª Guerra Mundial, cuyo transcurso fue torticeramente aprovechado por el régimen y tanto frustró el ideal republicano de una vuelta al comienzo), la novela se inicia de manera impresionante con el asombroso traslado a Madrid de los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera) y pronto se irán entreverando historias que mezclarán sin chirridos, como advertí, a personajes reales y ficticios.

Que nadie espere un final feliz porque Martínez de Pisón ha estado manejando episodios ya conocidos y la Historia no puede cambiarse, por muy dolorosa que fuera y por mucho que nos hubiera gustado hacerlo; con todo, ese final preñado –nunca mejor dicho– de esperanza es la última pirueta que podemos permitirnos para mirar un futuro en el que ojalá no volviéramos a vernos como los desdichados personajes de esta historia se vieron en lo mejor de sus, en su mayoría, breves e infortunadas vidas.