Crónica del muro

Pablo Martínez Zarracina Sábado, 8 de junio 2024

En 2021 Nathan Thrall, periodista estadounidense afincado en Jerusalén, publicó un reportaje en 'The New York Review of Books' que reflejaba la ocupación de Palestina ... a través de un suceso trágico y cotidiano, aparentemente sin implicaciones políticas, ocurrido en 2012 en Cisjordania: el accidente del autobús que llevaba una excursión escolar a un parque infantil en una de las carreteras que circunvalan Ramala. Murieron seis niños y un maestro. El reportaje de Thrall demostraba que en aquella tragedia todo, desde la naturaleza y el estado de la carretera hasta el trayecto del camión que provocó el accidente y, sobre todo, el rescate y la asistencia de los accidentados estuvo condicionado por la ocupación israelí.

Un día en la vida de Abed Salama NATHAN THRALL Traducción: Antonio Ungar. Editorial: Anagrama. 292 páginas. 21,9 euros. 'Un día en la vida de Abed Salama' es la extensión de aquel trabajo. Thrall profundiza ahora en lo ocurrido a través de las biografías de los implicados, especialmente la de Abed Salama, padre de Milad, uno de los niños muertos, cuya historia familiar le sirve al autor para fijar antecedentes políticos y sociales del conflicto en Oriente Próximo y cuya tragedia se despliega en un catálogo de biografías de los implicados de un modo u otro en el accidente. El trabajo es minucioso, fluido, complejo y revelador como solo lo es el buen periodismo. Thrall elude la opinión y la teoría y se limita a detallar hechos mostrando tanto un conocimiento pormenorizado del contexto como la capacidad de evitar clichés, automatismos y prejuicios que con frecuencia transforman las visiones del conflicto palestino-israelí en meros juicios de parte. Funciona como prueba de la honestidad de su mirada el modo en que disecciona las dinámicas internas de las partes enfrentadas, desde el supremacismo askenazí en la sociedad israelí hasta el peso asfixiante del colectivo sobre el individuo en la sociedad palestina. Y, sin embargo, la conclusión del libro es dura e inequívoca: más allá de los episodios que por su violencia llegan a los medios internacionales, la ocupación israelí es «un universo oculto de sufrimiento», un constante ejercicio de poder que transforma la cotidianidad de los palestinos en una pesadilla kafkiana. Este reportaje abre con ambición el foco desde un hecho inesquivable: la segregación consiguió a través de un laberinto de trabas que unos niños murieran en un autobús habiendo servicios de rescate a un minuto y medio de distancia, solo que al otro lado de un muro. El efecto del libro es desolador. Está recorrido por el dolor de un padre que pierde a su hijo durante una excursión escolar a la que estuvo a punto de olvidar apuntarlo y constata cómo el odio se genera, se renueva y se acrecienta, cómo su efecto se perpetúa en Oriente Próximo de generación en generación.

