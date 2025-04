«La creación pura y desligada de cualquier referente es un mito de la vanguardia»

Asier Mensuro, comisario de la muestra 'El arte en el cómic', organizada por la Fundación Telefónica que pueden disfrutar en el Meiac, es historiador del ... arte especializado en cómic y cine, comisario de exposiciones como 'Homenaje a Topor', 'Superpoderes', 'Viaje al cine español (1987-2013)'... además de crítico y divulgador de cómic en medios como ABC, Descubrir el Arte o las revistas Muy Interesante y Muy Historia.

–En primer lugar, hoy ya nadie duda del valor artístico del cómic, ¿a qué es debido este cambio?

–Es una reivindicación que se ha tardado en conseguir. Se inicia en los años 60 de la mano de teóricos de la talla de Lacassin, Eco, o Luis Gasca, por citar a un pionero español. En el siglo XXI toma nuevos bríos gracias, sobre todo, a la labor del Museo del Louvre y el trabajo que allí desarrolla Fabrice Douar. Al final, la rueda comienza a rodar, por así decirlo, y en la actualidad puede afirmarse que el cómic es un arte que está presente en los museos por pleno derecho. Y auguro un futuro prometedor a esta relación entre el cómic y los museos.

–¿En qué medida pintura y cómic son dos disciplinas íntimamente ligadas?

–Yo creo que tienen en común el dibujo; sobre todo, una parte de la pintura –la pintura narrativa– tiene el mismo gusto por narrar historias a través de imágenes. Aunque son medios diferentes y con muchos matices. El cómic es un arte moderno que ha desarrollado su propio lenguaje, por mucho que beba de artes más antiguas. En eso se parece al cine...

–Sabemos de la estrecha relación entre el pop y la iconografía del cómic, pero nos interesa la influencia del cómic en las vanguardias históricas.

–Sí, todo el mundo conoce que los grandes maestros del arte pop como Andy Warhol o Roy Lichtenstein fagocitaron la iconografía del cómic y se la llevaron a la pintura. Sin embargo, estaba poco estudiado el proceso inverso. Se me ocurrió fijarme en como la iconografía de las grandes obras de la historia de la pintura eran llevadas al cómic por los historietistas. Y esa es la tesis de esta exposición, patrocinada por Fundación Telefónica. Por otro lado, en la actualidad me estoy ocupando de estudiar cómo el propio cómic anterior a las vanguardias de los años 10 y 20 influye en los grandes creadores del cubismo, dadaísmo, surrealismo, etc. La relación entre pintura y cómic es mucho más compleja de lo que se cree, y aún quedan muchas facetas que estudiar.

–Un homenaje pues a la pintura...

–Exacto, más de 70 historietistas se han ocupado de homenajear en sus trabajos algunas de las obras más señeras de la historia de la pintura. Y al hacerlo, han ofrecido una visión fresca y novedosa muy distinta a que ofrecemos los historiadores del arte, que somos los que habitualmente reflexionamos sobre estos grandes cuadros.

–¿Qué destacaría de 'El arte en el cómic'? ¿Podemos hablar de una idea de tesis?

–Creo que esta exposición sirve para comprender un aspecto fundamental de la creación contemporánea. La creación pura y desligada de cualquier referente es un mito de la vanguardia que hoy sabemos que nunca se cumplió de forma absoluta. Además, en la actualidad hay –si se me permite citar a Calabrese– un gusto por la cita; un tipo de creación que construye a partir de aquello que ya existe.

–¿Por ejemplo?

–Por citar solo un ejemplo de los cientos presentes en la exposición: la portada de El Víbora número 100, en la que se ve a los principales personajes de la revista como si fueran los náufragos de La balsa de la Medusa de Gericault. Con humor, nos decían que habían sobrevivido a la crisis del cómic adulto de los años 80, pero que el mercado ya no era un «crucero de lujo» donde todo es opulencia. Utilizar este lienzo para describir la situación del momento de la revista me parece una genialidad creativa.

–Retomo la idea de «citacionismo», puede abundar en ello...

–Sí, la exposición muestra diversas maneras de citar obras preexistentes. Hay citas literales, otras que se reconocen por la composición de la obra o la paleta de color, y otras tremendamente creativas que juegan con el significado de la obra. En resumen, la exposición es también un compendio de las diferentes fórmulas o maneras en las que el cómic cita a la pintura.

–Es una muy buena idea que vaya incorporando a lo largo de la itinerancia de la muestra artistas locales...

–En Extremadura, la historietista Mayte Alvarado ha realizado una obra «ad hoc» para la exposición, y el autor de cómic Fidel Martínez, por encargo del Meiac, ha desarrollado una historieta de 4 páginas sobre el autor Timoteo Pérez Rubio, presente en la colección del museo a través de obras como 'La esperanza'.

–Luego está el uso didáctico del cómic de cara al conocimiento del arte...

–Creo que el lenguaje del cómic hace sencillo lo complejo. Es una de sus virtudes intrínsecas. Así, por ejemplo, esta historieta que he citado de Fidel sobre Timoteo Pérez Rubio es, además de una estupenda obra del noveno arte una eficaz herramienta para que estudiantes tomen contacto con la obra de este pintor extremeño, y aprendan a valorar el patrimonio artístico que tienen en su propia ciudad.

–Por último, durante su charla reivindicó la importancia del coleccionismo de cómic.

–Creo que es muy importante que los museos de arte contemporáneo sigan acercándose al cómic como disciplina artística y vayan avanzando en esa relación. Algunos museos ya han iniciado la compra de originales de cómic para sus colecciones. Si parece que por fin se tiene claro que el cómic es uno de los grandes artes del siglo XX y XXI, tiene toda la lógica del mundo que los centros de arte contemporáneo los incorpore a sus colecciones.