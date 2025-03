Una constelación llamada Julião Sarmento

He disfrutado en el Museo Coleção Berardo de Lisboa de la exposición 'Julião Sarmento. Abstracto, branco, tóxico e volátil', de uno de los artistas de ... mayor reconocimiento internacional, con exposiciones en el MoMA, The Parrish Art Museum y el Guggenheim de Nueva York, el George Pompidou de París, el Museo Reina Sofía (Palacio de Velázquez), la Bienal de Venecia, la Documenta VIII de Kassel, el Meiac, La Casa Encendida de Madrid, el CAC de Málaga, Ivorypress...

Interrogantes. Catherine David, especialista en la obra de Julião Sarmento, es la comisaria de esta bellísima muestra, que ha articulado a partir de una selección de «piezas significativas», ofreciéndonos una constelación de las muchas posibilidades que encierra la estética del artista portugués. No en vano Sarmento entiende su obra como algo abierto, nada concluyente, pues para él no hay hechos, solo interpretaciones, y es al público a quien le corresponde construir su propio relato, completando de este modo la pieza. Por eso debemos estar atentos a todo lo que oculta, que es mucho... «A mí –afirma Sarmento– lo que me interesa de una obra es la posibilidad, una obra hecha de interrogantes, que permita al espectador una inmensidad de interpretaciones. Cada uno la lee dependiendo de su estado de espíritu, de su cultura, de sus referencias, de su contexto...».

Ambigüedad. El arte como la vida es un enigma, por eso lo perverso y delicado (figuras apenas esbozadas) pueden ir de la mano, en atmósferas construidas con fondos resueltos con barridos de blanco. Sarmento es un artista que se mueve en esa ambigüedad «imagética»: al lado de un motivo glamuroso puede sorprendernos con lo más abyecto, porque lo prohibido para él está cargado de transgresión, «la legalidad es aborrecible».

Deseo. Luego está lo femenino, una temática recurrente, cuya presencia se evidencia en el cuerpo de la mujer, y siempre como pretexto narrativo. Su imagen «sin cabeza», y por lo tanto sin rostro, responde a un motivo/concepto genérico de la misma. Tiene que ver con el ejercicio de placer o de deseo. También se nutre de la teoría lacaniana del «Estadio del espejo», como sucede con una mujer sentada a una mesa frente a uno: no puede verse reflejada pues lleva su cabeza cubierta por una bolsa... pero lo más paradójico es que tampoco se refleja en el espejo. Aquí asoma otra de sus temáticas: la identidad, en el sentido de lo que se busca y no se encuentra, porque precisamente ese proceso de búsqueda, de indagación es lo que realmente le interesa.

JULIÁO SARMENTO. ABSTRACTO, BRANCO, TÓXICO E VOLÁTIL Autor: Juliáo Sarmento. Comisaria: Catherine David. Lugar: Museo Coleçáo Berardo. Praça do Império. Lisboa. Fecha: Hasta el 1 de enero de 2023

Fragmentación. En mi opinión Julião Sarmento es un artista «escurridizo», que no se deja atrapar por los clichés del arte, «nada de lo que parece es lo que es, y menos en nuestra sociedad. Me gusta lo 'aparentemente directo', en el sentido de Orson Welles, cuando la realidad se mezcla con la apariencia». Descubrimos en él la importancia de lo fragmentario en sus delicados dibujos y pinturas, que mezcla con imágenes recortadas de revistas, fotografías sobre las que pinta, textos y elementos del propio estudio, dando nueva vida a lo encontrado. Es un trabajo muy escenográfico (véanse sus instalaciones), trufado de evocaciones literarias y cinematográficas, estas tienen su correlato en la secuenciación de escenas aparentemente inconexas, desde un discurso muy bien ahormado conceptualmente, y donde cada medio es utilizado según convenga a sus intereses. En este sentido no es un pintor, ni escultor, ni fotógrafo, ni performer... es un artista que utiliza muchos medios para lo que quiere hacer, siempre que sea lo más adecuado para lo que pretende. Por cierto, el cuadro 'Abstracto, branco, tóxico e volátil' (1997), perteneciente a la colección del Meiac, se ha escogido como reclamo y título de la exposición, este mismo museo realizó una muestra en 2006 a partir de sus Ediciones numeradas, con el correspondiente Catálogo razonado de las mismas, publicado en 2007.

Memoria/vida. Por último, la obra es él, consciente, una vez más, de que no hay hechos, solo interpretaciones, «no creo que hubiera podido hacer lo que hice sin la memoria de mi vida, o sin la memoria de la historia del arte, para el caso... En realidad, veo mi trabajo como un montón de información diferente. Siempre fui así. Lo que hago hoy es parte de lo que hice ayer, lo que hice hace veinte años y lo que haré mañana». Ahora toca construir nuestro propio relato.