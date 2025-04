De constancia

Tras el aperitivo que supuso la (preciosa) reedición de su antiguo y celebrado poema 'Cáceres', la más juanramoniana de nuestros escritores actuales no podía dejar ... de hacer evidente en esta nueva entrega un peldaño más que subir en su incansable empeño por exprimir la palabra hasta poder configurar, como decía el de Moguer, el nombre exacto de las cosas, y cuestionar, una vez más, la utilidad de la poesía, sus límites, su esencia, su todo. Porque hace ya mucho tiempo que la poesía es todo para Pureza Canelo. Si como ya tenemos sabido la función metalingüística es la que predomina en el acto de comunicación cuando usamos el código (nuestra lengua) para referirnos a cuestiones del lenguaje, está claro (y ella lo lleva demostrando a lo largo prácticamente de toda su producción) que la poesía de Pureza Canelo es ya, desde hace mucho tiempo, pura metapoesía; que el meollo de sus obras se centra en la dilucidación, cada vez más exigente y depurada, acerca de la poesía, pero no en la poesía como un fenómeno general desde el que sentar cátedra, sino centrándose en la suya particular, con sus dudas (muchas) y sus certezas (pocas, pese a su infatigable trabajo). Su tan silenciosa como encendida producción llega ya casi a la veintena de títulos y prácticamente en todos ellos late esa honda preocupación por los límites de la expresión y la continua diatriba que se establece entre el contenido que se transmite y el vehículo que elige para expresarlo. Por rizar el rizo, diríamos que se escribe para escribir; que, a fin de cuentas, la poesía es lo único que dota de sentido a escribir poesía, su principio rector, su impulso casi inexorable. Por eso sería realmente extraño que dada la unidad casi pétrea de su edificio poético, esta nueva pieza que se añade ahora revelara la más mínima grieta de desconexión con el conjunto.

De traslación Pureza Canelo Editorial: Pre-Textos. Valencia, 2022. 132 páginas. Precio: 19 euros.

'De traslación' mantiene intactas las claves de su perenne indagación por el propio quehacer poético que ya iniciara en 'Habitable' (y remachara en sus necesarias 'Cuatro poéticas') y deja claro que esa incansable batalla no ha consumido aún a nuestra autora; antes al contrario: esa 'Retirada' que nos regaló en 2018 no era más que una estrategia para seguir en el frente. De hecho, parte de dos de sus versos como verdadero motor para el desarrollo del libro que nos ocupa: («¿Después de Retirada / dónde cobijarse?»), y de uno de los versos allí aparecidos (que le sirve ahora como emblemática cita: «»Todo lo vivido está escrito en la bóveda celeste, es mi pizarra» y a la que decididamente invoca nada más comenzar: «Pizarra / celeste. // Ayúdame a poesía») arranca la lógica binaria que lo organiza y dota de sentido. Así, el centenar largo de poemas que la obra incluye, se disponen siempre bajo uno de los dos frentes que los complementan, bien 'Pizarra', bien 'Celeste', y allí van desarrollando esa obsesión metapoética que, como podemos ir calibrando, también termina por ir cediendo espacio a otro asunto no tan alejado. Porque si la creación poética es ilimitada, no es extraño que se propenda, en un tono cuasi místico –pero también juanramoniano– a una fusión con la totalidad del universo, con todo lo creado que, a fin de cuentas, es lo que el poeta crea con su palabra. El concepto de traslación hay que entenderlo también, entonces, en su deriva esencialmente espacial, como un viaje (¿no es, al fin y al cabo, lo celeste lo que tiene que ver con el cielo, con el firmamento?). Saltando de un campo a otro vamos oscilando entre estos derroteros; es cierto que al poeta ya solo le interesa la poesía –objeto de estudio, culto y vida– y dejarla de lado puede conducir, dice medio en serio medio en broma, a alguna sorpresa desagradable: «Qué difícil decirle / a la palabra / que otro alguien / me perturba / más que ella»; pero no es menos cierto tampoco que «Nada de lo nuestro / importó / a lo estelar» y el acto de escribir (pese a haberlo negado en anterior poemario memorable) aunque no sea definitivamente suficiente, parece erigirse como lo único que tenemos para dar sentido a nuestra vida (en el caso de nuestra autora, como vamos viendo, constituye claramente su acendrada manera de afirmarse)... y quizá también a las de los demás: «La torpeza / de vivir / se traslada / al poema», dice. Pero la angustia surge en el momento de ponerse a ello: «Asedio / a lo buscado. // La palabra / escondida / se hace / más hermosa / si viniera» y en el caso de llegar, todavía queda el temor a que el mensaje no sea comprendido por el receptor.

De todo ello da cumplida cuenta este extenso poema único, en realidad, distribuido en un conjunto numeroso de poemas breves, reducidos a lo esencial, que demuestran esa progresiva desnudez (Juan Ramón de nuevo latiendo) que en sus últimas entregas lleva convirtiendo Pureza Canelo en signo distintivo de su escritura: sintaxis esquemática, supresión de artículos, reducción extrema de adjetivos, pero con un sabio aprovechamiento de los espacios en blanco y una cabal utilización de los encabalgamientos, produciendo así un notable incremento de su capacidad de sugerencia. No podemos sino concluir que 'De traslación', más que un poemario, es ya una nueva poética que sumar a las que la autora de Moraleja lleva ensayadas a lo largo de su fecunda trayectoria en la búsqueda incesante de lograr la definitiva.