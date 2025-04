i.e. Sábado, 13 de noviembre 2021, 11:38 Comenta Compartir

'Consentimiento sexual' es un texto de la activista Milena Popova que parte de la tesis de que vivimos en la cultura de la violación ... así como del hecho, verificable en el debate público, de que no existe un consenso social sobre esta cuestión. Mientras el feminismo radical extiende la expresión 'violencia de género' a un campo semántico que va más allá de la agresión física o psicológica y que abarca a toda la vida cotidiana como reflejo de un sistema heteropatriarcal e intrínsecamente violento, una parte de la sociedad percibe en ese análisis y en fenómenos como el Me Too una nueva forma de puritanismo reaccionario que enrarece las relaciones sexuales. El libro se posiciona en el primer bloque para ampliar el concepto de 'consentimiento'.

Consentimiento sexual Milena Popova Traducción: Ana Bustelo Editorial: Cátedra 152 páginas Precio: 16 euros

