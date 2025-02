Consecuencias no deseadas

Cuarta entrega ya de la magnífica serie de los 'caballos lentos' creada por el inglés Mick Herron. Y lo primero que más me satisface es ... anunciar que las cotas de calidad siguen tan altas como desde el primer volumen que dio nombre a la saga. 'Leones muertos' y 'Tigres de verdad' mantuvieron bien alto el nivel de estas peripecias en torno a la llamada 'Casa de la ciénaga'. Si mal no recuerdo, la primera de estas dos se paseó por estas mismas páginas y, a la hora de referirme a ella, puse de relieve la consolidación que suponía, por su calidad, para la saga que empezaba a desarrollarse, justo en un momento en el que el último gran referente de la novela de espías (John Le Carré) acababa de dejarnos.

La serie en su país de origen camina ya por la octava entrega, con lo que se incrementan aún más las ganas de que pronto nos lleguen nuevas aventuras de este grupo de perdedores dirigido por el impresentable Jackson Lamb, siempre y cuando, por supuesto, se mantengan igual de altas las dosis de calidad que, hasta ahora, la colección nos viene presentando. De ser así, nos situaríamos ante, sin duda, la saga más interesante, al menos en lo referido a novela detectivesca, que hemos podido apreciar en muchos años.

Para el lector aún no iniciado en la serie, recordemos que 'caballos lentos' es las calificación eufemística y despectiva (el mote, para que nos enteremos) que se les da a aquellos detectives del MI5 británico (o sea, los servicios secretos) que en alguna misión metieron la pata de manera incontrovertible y que, mejor que ser expulsados –y, como señalan ellos mismos, acabar metiéndose en un interminable tira y afloja de reclamaciones, abogados, juicios y compensaciones por si se tratara de un despido improcedente- terminan siendo retirados a esta sección tan particular donde se les mortifica con tareas inanes que los desmoralizan cada vez más y los van sumiendo en un piélago de depresiones, adicciones y frustraciones y convierten peligrosamente el lugar en un barril de pólvora a punto de estallar. Con todo, y como dije en su momento, y siguiendo las líneas maestras trazadas por Le Carré, no podemos sustraernos al hechizo que nos provocan estos agentes defenestrados y solitarios en ese hábitat particular, tan degradado como apasionante, donde sobreviven y donde impera el mencionado Jackson Lamb, uno de los más desagradables personajes que hemos podido apreciar -y van siendo muchos- en el actual panorama de la novela negra. Con todo, y dejando de lado su alcoholismo voraz, la evidente falta de higiene, la presencia constante de pedos y eructos delante de cualquiera y una ausencia total de empatía con cada uno de sus allegados, a quienes, encima, no deja de echarles en caras sus problemáticas personales (alcoholismo, ludopatía, descontrol de la ira, incapacidades de todo tipo en general), no podemos dejar de atribuirle un magnetismo inigualable.

En esta ocasión, y como ya viene siendo habitual, se combinan dos historias que corren en paralelo: por un lado, un terrorista suicida hace estallar una bomba en un centro comercial de Londres provocando la muerte a más de cuarenta personas (uno de los comienzos más vibrantes en una novela que recuerda el que firma); por otro lado, David Cartwright, un viejo y legendario espía, a la sazón abuelo de River Cartwright, uno de los más jóvenes miembros de los 'caballos lentos', empieza a mostrar preocupantes síntomas de pérdida de memoria. Peliagudo asunto, porque si se diera el caso de que empezase a hablar más de la cuenta, y revelase secretos peligrosos, podría poner en peligro la política llevada por los del servicio secreto, sobre todo en aquellos tiempos en que campaban a sus anchas. Como el lector puede sospechar, ambas tramas se van intercalando y, si es muy avezado, intuirá el final, aunque esto, por supuesto, no lo digo como demérito del autor, antes al contrario: pondero su eficacia en la resolución. Como nexo de unión Herron adopta el hecho de una lluvia constante, de un tiempo especialmente adverso que connotará completamente la peripecia.

Siguen encantando los sobrios rasgos con los que se caracteriza al elenco de personajes que aparecen, unos ya conocidos: aparte de Lamb, el indescriptible informático Roderick Ho, la desnortada Louisa Guy, el incisivo y ludópata Marcus Longridge, o la violenta Shirley Dander, pero también encontramos felices hallazgos en los incorporados Moira Tregorian, una especie de luz de la razón entre tanto desbarajuste, y, sobre todo, el inquietante J.K. Coe, quien, parapetado tras su i-pod dará más de una sorpresa. Tras el cese fulminante de la manipuladora Ingrid Tearney, llega al poder Claude Whelan, que bastante tendrá con sobrevivir a la presión de la intrigante jefa de operaciones, Diana Taverner. Pero, si se me apura, por encima de estos sitúo como valor primordial de la novela los descacharrantes diálogos: sobre todo los que se establecen entre los miembros de la casa, plenos de ocurrencias geniales y con una mala leche arrebatadora en la mayor parte de los casos. Humor negro a raudales, burlas soeces y chistes completamente fuera de tono que, seguro, no a todo el mundo le parecerán graciosos, pero, si se piensa bien, constituyen la medida precisa del desencanto y la frustración en la que estos personajes viven sumidos. Terrorismo y tecnología, pues, en otra enorme novela de espionaje que no renuncia, sin embargo, a la revisión de ese tiempo, hoy casi 'vintage', que fueron los durísimos años de la guerra fría, detonante auténtico de la entretenida trama que ocupa esta historia.