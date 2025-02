Un Combray de lujo

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 7 de enero 2023, 10:57 Comenta Compartir

Tengo un amigo que un día me confesó que leyó 'En busca del tiempo perdido' siendo ya mayor. Entre los cincuenta y sesenta años. Me ... dio una explicación que me pareció verosímil, tanto si era cierta como si no. Me dijo que lo empezó a leer en la traducción de Pedro Salinas a los veinte años. La empezó y quedó empantanado en la página de la magdalena mojada en un té o tila, como traduce ahora Mauro Armiño. Mi amigo había leído ya tanto sobre esa imagen literaria, tantas reflexiones, tantas teorías, que siempre le pareció que con eso solo se podía extraer de Marcel Proust todo lo estética, narrativa y psicológicamente aprovechable que daba aquel célebre pasaje, uno de los más famosos de la historia de la literatura universal. Mi amigo me siguió argumentando que todo el tiempo que debió emplear en leer 'En busca del tiempo perdido' lo dedicó a leer a Homero, a Virgilio, a Dante, a Cervantes, a Sterne, a Balzac, Flaubert, Dickens y Dostoievski. Cuando cumplió los 55 años, atacó la novela de Marcel Proust y la acabó. Me dijo que si la hubiera leído a los 20, él (otros tal vez sí) no la hubiera entendido en toda su dimensión estética, narrativa y filosófica. El que esto escribe le da la razón porque por leerla mucho antes que su amigo no la entendió mejor. Tuvo servidor que releerla a la misma edad que su amigo la leyó por primera vez. Ahora he releído la primera entrega de 'Por la parte de Swann', según la traducción de Mauro Armiño (corrigiendo su propia traducción del año 2000), 'Combray'. La editorial Nórdica edita ahora la primera parte. No saben si seguirán en esta línea, es decir, magníficamente editada e ilustrada por Juan Berrio.

'Combray' es la primera parte de un volumen de 'En busca del tiempo' perdido que solo con leerlo, sin completar todo el ciclo de la gran novela proustiana, ya tendría la literatura universal una pieza egregia, y sobre todo, un cambio de rumbo en su desarrollo posterior. Aquí ya tenemos, además de la famosa magdalena mojada en una infusión que despierta el tiempo perdido de su narrador (y también de su autor), el mundo familiar de la niñez y adolescencia de Marcel (que no Proust), la descripción admirativa del mismo Marcel del señor Swann; también aparecen el escritor Bergotte y el pianista y compositor Vintuil. Leer 'Combray' ya es estar en el mundo de Marcel Proust. Es estar en el tiempo perdido, ese tiempo que Gilles Deleuze indicó que no hacía tanto referencia al tiempo perdido sino al tiempo que Marcel perdió viviendo como vivió. Esta edición que comento es inmejorable. Ojalá Nórdica pueda seguir editando el resto de la obra proustiana. Combray Autor: Marcel Proust Traducción: Mauro Armiño Ilustración: Juan Berrio Editorial: Nórdica 272 páginas Precio: 23,95 euros (ebook, 9,99 euros)

