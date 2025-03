Elena Sierra Sábado, 14 de septiembre 2024, 13:08 Comenta Compartir

Veronesi, que lleva mucho tiempo implicado en la defensa de los derechos de los migrantes que cruzan el Mediterráneo, rescata la figura de un italiano ... que, en plena II Guerra Mundial, salvó a un montón de enemigos simplemente porque esa es la ley del mar: recoger a quien lo necesita. Salvatore Todaro fue real. Comandante de submarino, hundió un buque belga que llevaba suministros a los británicos en el Atlántico en 1940. Cuando los náufragos llegaron hasta su cubierta, decidió salvarlos. «No me dirijo al militar, sino al hombre, y no a cualquier hombre, sino al hombre de mar», dijo a su tripulación para explicar aquel hecho incomprensible según las leyes de la guerra. El mar tiene sus propias leyes. No se abandona a nadie a su suerte. Salvar al otro es salvarse a uno mismo. Así de claro lo tuvo Todaro y lo tiene Veronesi. Para reflexionar, sin duda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión