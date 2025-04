Civilización y barbarie

'209 Rue Saint-Maur, París. Autobiografía de un edificio', de la guionista, periodista y directora de documentales Ruth Zylberman (París, 1971), trata de la ... historia humana (e infrahumana) de un edificio de pisos desde su construcción en 1850 hasta el presente. En esta dirección se citó una parte importante de la historia del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Aquí vivió gente que participó en la Comuna de París, que participó en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo, que sufrió la ocupación nazi.

Antes de avanzar, debo hacer dos comentarios. El primero: conozco la calle Saint.Maur. No el 209, pero sí el número 67. Y la conozco porque hace unos años, después de leer 'El señor Hire', de Georges Simenon, corrí a París a visitar esa calle porque la historia me dejó muy impresionado. En el 67 ocurre lo que nunca debió sucederle al señor Hire. Segunda cuestión. Tenía un amigo en el instituto de Buenos Aires, donde cursé el bachillerato, que siempre fue reticente a invitarme a su casa, a diferencia de yo que siempre lo hacía. Un día descubrí el porqué. Vivía en un conventillo: unas casas de planta baja con un patio central rodeado de habitaciones y un baño, donde en cada habitación vive una familia. Gracias al libro de Ruth Zylberman me entero de que en Europa, por lo menos en Francia, también hubo conventillos, solo que los de París eran verticales. El 209 de la rue Saint-Maur es de cuatro plantas y en apartamentos de 10, máximo 20 metros cuadrados, se hacinaban familias de cinco o siete componentes. Los váteres estaban en los pasillos, uno por cada planta. (La autora nos dice que este edificio sigue en pie, pero lo ha adquirido una empresa y lo ha reformado. Los antiguos apartamentos se han transformado en pisos de lujo).

Ruth Zylberman ancla su relato en un periodo trágico de la historia de Francia. En el caluroso verano de 1942 se produce una razzia contra la comunidad judía, exactamente el 16 de julio, el mismo día que detienen y deportan a Auschwitz a la escritora rusa francesa Irène Némirovsky (por esos trágicos días, el capitán de la Wehrmacht Ernst Jünger compartía café con Pablo Picasso en su estudio). El libro abunda en este periodo. De ese edificio son detenidos 58 judíos, algunos con sus hijos, y encerrados en el tristemente famoso Velódromo de Invierno de París. La autora sigue la pista de todos los supervivientes de ese día y consiguientes. Busca en ficheros policiales, habla con los hijos de los supervivientes, establece conexiones increíbles, ayuda incluso a que familiares creídos muertos se reencuentren.

Este es un libro sobre una de las grandes barbaries del siglo XX. Pero también un viaje por la memoria, la nostalgia y los afectos reencontrados o recordados para siempre. Cuando lo lean, queridos lectores, seguramente querrán ir a París (como lo haré yo) a ver in situ el 209 de la rue Saint-Maur.