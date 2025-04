Una cita en Lisboa con Siza, Floc'h y Ernesto Neto

Martín Carrasco LISBOA. Viernes, 14 de junio 2024, 23:16 Comenta Compartir

Hay dibujos más intencionados, lineales, me gusta fijarme en las manos, y otros más desdeñosos, meros bosquejos… Me encuentro en la Fundación Gulbenkian, que ... acoge la apabullante muestra SIZA (hasta el 26 de ago.), en la que el arquitecto portugués, reconocido en 1992 con el premio Pritzker, recomienda: «No dibujes por exigencia de la arquitectura (basta pensar, imaginar), dibuja por placer, necesidad y vicio». ¿Qué significa para Álvaro Siza dibujar? «Dibujar significa que puedo seguir haciendo arquitectura, es una de las formas de desarrollar un proyecto». Una necesidad que se hace extensiva a su vida, como dibujar las cajetillas de tabaco (hay más de una treintena), o recorrer su amplia trayectoria como arquitecto a partir de 30 verbos ordenados alfabéticamente, desde 'afastar' hasta 'voar'. No dejen de ver una excelente proyección, de apenas quince minutos, en la que se presenta más de 900 fotografías de sus proyectos.

Sin fronteras. Por otro lado, al pasear descalzo en el Museu Arte Arquitetura Tecnologia (MAAT) por Nosso Barco Tambor Terra (hasta el 7 de octubre), una gran instalación de Ernesto Neto (Río de Janeiro, 1964), tuve la sensación de vivir en un mundo sin fronteras. Creo que de esto se trataba… De vez en cuando me detenía para tocar algunos de los tambores diseminados por esta especie de gran barco, de membranas caladas tejidas con tela de algodón. Te ves inmerso en un espacio envolvente, comunitario, en contacto con tu interior, y también con la corteza de árboles en el suelo, las plantas, las hojas… Se sienten los olores. Hay entonces una continuidad entre nuestro cuerpo, la Tierra y lo colectivo. Al momento me vi rodeado de una algarabía de escolares. «Cuando tocamos –comenta Ernesto Neto– un instrumento, nos mostramos a los demás y especialmente a nosotros mismos más tiernos, más agresivos, más suaves o más duros… El tambor puede empezar a enseñarnos algo: vemos que la gente empieza a golpear el tambor y poco a poco todo se va arreglando, más suave, encontrando un ritmo, sintonizando el yo y su expresión, conectándose con el alma interior y con los demás». En Lisboa Siza. Fundación Gulbenkian de Lisboa Initium Maris de Nicolas Floc'h en MAAT. Lisboa Ou o desenho contínuo. Desenhos da coleção Teixeira Freitas en MAC/CCB de Lisboa Initium Maris. En este mismo espacio del MAAT viví también otra experiencia inmersiva, gracias al Mar Abierto (hasta el 26 de agosto) del renombrado fotógrafo francés Nicolas Floc'h (Rennes, 1970). Asistí a lo que –literalmente– se extiende bajo la mirada, donde esta alcanza bajo las profundidades del mar, y nos adentramos en el blanco y negro de espléndidos bosques marinos. O fotografías que tienen mucho de monocromo pictórico, como el gran mural El color del agua – El río Tajo, donde se adivina una diminuta medusa entre las 408 fotografías/escala de color que lo componen. Esta belleza, sin embargo, no nos hace olvidar el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos. Dibujo/s. No lejos de aquí, en el Museu de Arte Contemporânea/Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), podemos disfrutar de una selección de dibujos de la prestigiosa Colección Teixeira de Freitas, cuyo título Ou o desenho contínuo (hasta el 22 de septiembre) alude al libro de Herberto Helder Ou o Poema Contínuo (2001). En esta muestra se pone de relieve el carácter procesual del dibujo en la práctica artística, o mejor, sus múltiples variantes. No falta el dibujo preparatorio de los artistas, todo tipo de esbozo, los organigramas, los dibujos de proyectos, los bocetos de arquitectura, los resúmenes esquemáticos de reuniones, el dibujo científico, el bosquejo de una propuesta, las indicaciones tipo garabatos… El muestrario es extenso, y de grandes artistas contemporáneos, como Kippenberger, Perejaume, Marepe, Julie Mehretu, Damián Ortega, Wilfredo Prieto, Julião Sarmento, Pedro Barateiro, Robert Barry, Broodthaers, John Bock, Rui Chafes, Tony Cruz, Dina Danish, Los Carpinteros, Jorge Macchi, Elmgreen & Dragset, Olafur Eliasson, Mona Hatoum, Scott Hunt, Emily Jacir, Ilya Kabakov, Kuitca, Laura Belém, Fernando Bryce, Cattelan, Nicolás Robbio, Rui Toscano, Edgard de Souza, Alighiero Boetti, Katarina Brouwn, José Pedro Croft, Iran do Espírito Santo, Simon Evans, Fernanda Gomes, Pablo Accinelli, Susan Turcot, Abraham Cruzvillegas, Martin Wilner, Marc Lombardi, Frank Magnotta, Steve Mumford, Gabriela Albergaria, Roberto Bethônico, David Shrigley, Alexander Gutke, Dawn Clements, Channa Horwitz…

Temas

Arquitectura

Lisboa