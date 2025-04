Aquella chica pelirroja

redacción Sábado, 5 de febrero 2022, 11:57 Comenta Compartir

Alessa no cree que el amor exista. Lo que no sabe es que, la mayoría de las veces, el amor aparece cuando no creemos en ... él. La madre de Alessa cree que intentó suicidarse. Por ese motivo, la obliga a pasar el verano en Camden Hall, un centro de rehabilitación exclusivo, para que reciba tratamiento y se recupere. Al principio, su carácter impulsivo y rebelde colisiona con su nueva realidad. Hasta que se cruza con el enigmático Jake Harris, un joven que siempre va acompañado de su vieja guitarra y al que todos parecen conocer. Con él entablará la relación más especial. Los dos conocen la tristeza que encierran las noches solitarias. Pero un día empiezan a compartir las madrugadas y el dolor se irá fundiendo para dar paso una intensa conexión. Una historia punzante sobre el complicado viaje hacia la edad adulta.

Amy Jean Editorial: Ediciones Urano 352 páginas Precio: 19 euros

