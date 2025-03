Un chef en peligro

Antes de terminar de leer 'Muerte en tres texturas', de Cristian Schleu, me llega un nuevo libro del periodista norteamericano Bill Buford, titulado 'La transmisión ... del sabor' (Anagrama). ¿Por qué cito estos dos títulos? Porque en ambos la gastronomía juega un papel muy importante. Les une también otro rasgo muy curioso: han estudiado cocina y han trabajado de cocineros en Europa, uno en Barcelona y el otro en París, aunque al final los dos se han apartado de los fogones y han regresado a sus antiguas profesiones. Otro día hablaré más de Buford, que es periodista. Se trasladó con su familia a Francia para estudiar francés y cocina y así tener material de primera mano para escribir sobre el país y su gastronomía.

Hoy me detendré en la novela de Cristian Schleu, nacido en Barcelona, de madre catalana y padre alemán. Scheleu, que es fundamentalmente publicista, se apunta a la Escuela de Hostelería Hofmann y en siete años abre dos restaurantes. En 'Muerte en tres texturas' la gastronomía es uno de los principales personajes, además del chef Philippe Bouvier y su grupo de colaboradores en uno de los restaurantes más prestigiosos de Londres. Un día Philippe recibe la visita de su cuñado Hadrien Gibbs, capitán de Scotland Yard, y su compañera, la dura y casi intratable sargento Harrington. Le vienen a informar de que se han producido unos asesinatos en Londres (el capitán hacía dos años que no veía al chef, distancia que se produce por la muerte de la mujer del chef en un accidente de coche, precisamente conducido por él). Philippe pregunta qué tiene que ver él con esos crímenes y su cuñado le responde que están muy relacionados con la gastronomía, razón por la cual considera que su cuñado puede ser de gran ayuda en la indagación de esos asesinatos. Se debe también consignar que al lado de estos personajes no son menos relevantes el ayudante del chef, el japonés Tsu, y su hija y su madre.

En principio se sospecha de un asesino en serie. Los asesinos de esta clase matan en un segmento preciso de tiempo y a personas que nada tienen que ver entre ellas. Cada cadáver que aparece lleva un sello gastronómico: el asesino vacía la cavidad estomacal de las víctimas y pone en su lugar un plato muy bien dispuesto, como si lo encontráramos servido en la mesa de un restaurante de alto nivel. Y aquí aparece una figura de la restauración muy relevante en la investigación: el papel del emplatador. La cocina no sólo entra por el paladar, antes lo hace por la vista, de aquí que una comida bien servida (bien emplatada) sea tan importante de cara a los comensales.

No puedo decir más nada. Pero Cristian Scheleu ha escrito una soberbia novela de intriga, donde la investigación policial corre pareja a una radiografía familiar.