Català-Roca, el fotógrafo que 'desaparecía'

De lo anodino a lo memorable... Lo descubrimos en la fotografía de Francesc Català-Roca (Valls, 1922-Barcelona, 1998)... ¿Qué sucede en este tránsito? Nada ... menos que la magia de saber ver el mundo que le tocó vivir, lo cotidiano y, sobre todo, transformarlo. Y lo hacía sin intervenir en la escena, porque su papel consistía en 'desaparecer'. En muchas ocasiones comentó que la realidad es tan suficientemente rica que no era necesario inventarla, sino saber elegir, en definitiva, 'sustraer'. La clave: hacer de cada situación una historia. Para ello había que buscar el emplazamiento adecuado, esperar a que sucedieran cosas y disparar en el justo momento, eso sí, aunando verdad y belleza. «Yo no hago -explica Català-Roca- una foto creativa, considero además que el mundo está lleno de fotografías, e incluso de buenas fotografías. Hay que buscar esas buenas fotografías y captarlas. A los trece años ya conocía toda la obra de Man Ray por mi padre, que era muy inquieto y estaba al tanto de todo. A mí no me gustaba ni Man Ray ni mi padre, porque manipulaban las fotos. Yo nunca las he manipulado».

Modos de ser. Català-Roca es, por otro lado, el gran referente de la llamada fotografía documental humanista española, al mismo nivel de otros grandes en este ámbito, como R. Doisneau o Cartier Bresson, y el fotógrafo de muchas de las imágenes icónicas por todos conocidas. Estas no dejan de ser escenas 'recortadas' de un modo de ser de nuestro país que él intuía que tarde o temprano desaparecería. Así, el limpiabotas en la Gran Vía de Barcelona, la sastrería de la calle Hospital, el piropo (en Sevilla), señoritas paseando por la Gran Vía de Madrid, Dalí saltando a la comba, o la llegada de un tren a la Estación de Francia. Esta última, verdaderamente portentosa.

Ampliar Imagen expuesta en el Meiac. Català-Roca La elocuencia de la imagen. Català Roca en América MEIAC. Badajoz Comisariado: Lia Colombino Hasta el 1 de febrero de 2026

América. En estos momentos podemos disfrutar de su obra en el Meiac, gracias a 'La elocuencia de la imagen. Català-Roca en América', una espléndida muestra comisariada por Lia Colombino, «Estas fotografías, que resultan ser una memoria fundamental de un momento de América y de su gente son, a la vez, documentos, registros y obras de arte. Imágenes, en definitiva, que excavan el espesor de un tiempo convulsionado por la resistencia de las formas populares e indígenas». Las fotografías -muchas de ellas inéditas- corresponden a varios viajes por América Latina, las obras más tempranas las llevó a cabo en México en 1973 y las últimas en Ecuador, en 1979. Todas ellas obedecen a un encargo de la editorial Blume, centrada en libros de arte, fotografía y cultura, y estaban destinadas a ilustrar catálogos de arte popular americano. Había una preocupación por registrar los métodos de producción de objetos artesanales, pero guiándose por su propio instinto Català-Roca fue más allá con el fin de retratar otras costumbres y condiciones vitales ligadas a modos tradicionales de supervivencia que hace medio siglo ya se encontraban en vías de desaparición. Predominan escenas rituales y de mercado, retratos de gentes diversas y paisajes, y un buen número de 'escenas' en las que vemos a los artesanos en pleno ejercicio de sus trabajos.

Artesanía y color. En la rueda de prensa Andreu Català, su hijo, insistió en la valoración que hacía su padre de lo artesanal, «Estas imágenes son un canto de amor a los artesanos, la fuerza del más débil y que sin embargo hace que todo progrese... Mi padre fue el último de los vanguardistas, y con gran mérito, pues fue un fotógrafo de vanguardia sin salir al extranjero».

No hay que olvidar que en sus inicios aún reinaba el tardopictorialismo, y cuando se embarca en estos proyectos sobre América -también realizó varios viajes a Nueva York- irrumpe con el color, «Hasta ahora hemos vivido una situación anómala: hemos visto el mundo en blanco y negro. Ahora estamos terminando el siglo XX, el único período acromático de la historia de la humanidad; anteriormente toda la iconografía era policroma. El blanco y el negro son dos colores que actualmente aún nos resultan familiares, pero que desaparecerán en un futuro, son dos colores falsos, no existen».