Imagen expuesta en el Meiac. CATALÀ-ROCA

Català-Roca, el fotógrafo que 'desaparecía'

El artista barcelonés es el gran referente de la fotografía documental humanista

Martín Carrasco

BADAJOZ.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

De lo anodino a lo memorable... Lo descubrimos en la fotografía de Francesc Català-Roca (Valls, 1922-Barcelona, 1998)... ¿Qué sucede en este tránsito? Nada ... menos que la magia de saber ver el mundo que le tocó vivir, lo cotidiano y, sobre todo, transformarlo. Y lo hacía sin intervenir en la escena, porque su papel consistía en 'desaparecer'. En muchas ocasiones comentó que la realidad es tan suficientemente rica que no era necesario inventarla, sino saber elegir, en definitiva, 'sustraer'. La clave: hacer de cada situación una historia. Para ello había que buscar el emplazamiento adecuado, esperar a que sucedieran cosas y disparar en el justo momento, eso sí, aunando verdad y belleza. «Yo no hago -explica Català-Roca- una foto creativa, considero además que el mundo está lleno de fotografías, e incluso de buenas fotografías. Hay que buscar esas buenas fotografías y captarlas. A los trece años ya conocía toda la obra de Man Ray por mi padre, que era muy inquieto y estaba al tanto de todo. A mí no me gustaba ni Man Ray ni mi padre, porque manipulaban las fotos. Yo nunca las he manipulado».

