'Carnaval sin fiesta' no es exactamente un poemario sobre la pandemia aunque ese sea uno de los temas que abordan estas crepusculares y aceradas composiciones. La pandemia sería para Ezkerra la fase más acabada del tétrico proceso de prohibiciones, límites, moralismos extemporaneos, imposturas, simulaciones ... y máscaras que caracterizan nuestra época. Lo dice la composición que abre el libro: Esta peste no viene de ahora. / Ya estaba aquí antes. Esta peste, / este tedioso Carnaval sin fiesta / sólo es la etapa final de una vieja carrera hacia la sombra, / la profundización en un infierno soñado durante años, / el adentramiento en la noche de un tiempo sin rostro. / No me quito la pegajosa sensación / de que simplemente hemos llegado a la meta.

Autor: Iñaki Ezkerra Editorial: Huerga y Fierro Editores: 84 páginas Precio: 12 euros

