A cara descubierta

Tal vez la única cosa positiva que pudimos disfrutar de esta inacabable pandemia que aún nos asola fue el hecho de que, al estar obligatoriamente ... confinados, las mentes más inquietas y creativas, dieron en transcribir al papel o cualquier otro soporte sus meditaciones, deseos, esperanzas y transcursos de ese extraño día a día en el que nos vimos (¿vemos?) envueltos. Por estas páginas ya nos hemos hecho eco de algunas cuando llegaron al formato libro. Cómo no hacerlo ahora con esta 'Máscaras de invierno' de mi compañero y maestro Pecellín, dado su encomiable valor tanto vital como intelectual. En este libro se vuelve a adoptar la fórmula que, de manera un tanto apresurada, surgió primero con 'Impresiones y memorias de un setentón recluido', en las que el reflejo de esa alterada cotidianeidad se uncía con evocaciones de emocionantes e interesantes momentos de una vida tan apasionante e intensa como la suya. Ahora, con la obra de hoy nos abrigamos de nuevo con el idéntico halo de sinceridad y cercanía que, de la misma manera, reverbera en estas páginas.

Máscaras de invierno Autor: Manuel Pecellín Lancharro Editorial: Sial Pigmalión. Madrid, 2021. 314 páginas Precio: 22 euros.

Me parece preciso constatar que, desde el primer momento, y a diferencia de otros escritos suscitados por el confinamiento (estricto o no) a los que nos hemos acercado, Pecellín abole todo conato de hacer «literatura» y se limita en sus impresiones del día a día; a transmitirnos su, al menos, relativa comodidad –no exenta de temores, sin embargo, que tiene el buen gusto de no exteriorizar histéricamente–. Intuimos una sensación cercana, a veces, al agustino sosiego de un Fray Luis: comidas sencillas que él mismo prepara con productos de ese «huertino» que con tanto mimo cuida en la terraza de su casa, paseos breves, casi siempre cerca de los ríos badajocenses, y lecturas, lecturas y lecturas que se van acumulando en su mesa y a las que dedica siempre momentos de atención, cuando no de pleno entusiasmo, sobre todo si tienen que ver con cualquier asunto que directa o lateralmente tenga a nuestra región como protagonista. Y no digamos ya si se centran en esa tríada de preocupaciones fundamentales que tan bien ha sabido destacar Luis Sáez en el ajustadísimo prólogo que antecede a los textos del autor de Monesterio: el renacimiento espiritual y reformista de autores como Arias Montano, Casiodoro de Reina y tantos otros, que conoce a la perfección; los krausistas y modernizadores de la educación, cuyos vasos comunicantes conducen a ejemplos como su adorado Felipe Trigo, y las corrientes de renovación espiritual –con su correspondiente deriva política– de la posguerra en las que fervorosamente militó y estudió con envidiable maestría. Deducimos hasta donde cabe que Pecellín nos hace copartícipes de un trabajo ciertamente gustoso que, como varias veces confiesa, le sirve de pantalla que lo aísle y le consuele del desdichado entorno en que actualmente nos envolvemos.

Tímido y poco vanidoso, como realmente es, evidencia (a veces demasiado) esa condición cuando enseguida percibe que lo que nos trasmite se acerca peligrosamente –para él– a la esfera de lo íntimo y confesional. Aun así, en algunas ocasiones se nos sincera informándonos, por ejemplo, de las obras literarias (tanto en poesía como en prosa o teatro) que han marcado su dilatada trayectoria, tanto vivencial como erudita, así como sus referentes cinematográficos, arte del que también disfruta. No se abandona tampoco –apenas los menciona de pasada– a escudriñar acciones y afectos de su índole más estrictamente familiar, a pesar de que sea fácilmente perceptible el inmenso amor y legítimo orgullo que siente por su mujer, Cintia, sus hijos y sus nietos (a los que, simplemente, adora). Solo se quiebra, y muy levemente, cuando ha de dejar constancia de la muerte de alguien querido. Toda su atención es –con lo que, además, confiere una sólida unidad a lo aquí recogido– para sucesos y acontecimientos del pasado, cercano o no, que le vienen a la memoria al mirar la fecha del calendario (el lector comprobará que no hay un solo día del invierno –desde el 21 de diciembre al 20 de marzo– sin su correspondiente entrada) o al tirar del hilo de cuanto le sugiera o evoque la lectura que tenga entre manos.

Vamos construyendo así no ya un mero diario de acotaciones y vivencias mínimas, sino todo un completo almanaque que termina por resultarnos tremendamente entretenido y, lo que nos parece más importante, nos estimula continuamente a proceder como lectores a buscar esos textos, relacionar esas experiencias o evocar esos momentos que él recuerda y nos sirven a nosotros para cotejarlos con los nuestros, toda vez que buena parte de sus vivencias traen a colación hechos por todos conocidos, si no vividos a estas alturas.

Crítico blando en su exposición (olvídense de exabruptos si algo no le gusta; simplemente no lo menciona) le es difícil sujetar, en cambio, sus filias cuando aparecen. Generoso con los amigos (múltiples) que, como él, han dedicado sus vidas a la entereza ética y política y a la defensa a ultranza de los principios esencialmente cristianos y, a la vez, progresistas, 'Máscaras de invierno' termina por convertirse en un prontuario de referencia que nos asocia con estos apasionantes trazos de nuestra historia más reciente, servidos de manera ecuánime por quien participó activamente de los mismos y los ha mantenido siempre como blasón. Y encima todo precedido por ese loable prólogo de Luis Sáez con el que soñaría cualquier autor como prefacio a una obra propia.