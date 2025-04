Un caos agradecible

A ver (como dicen mis alumnos cada vez que quieren empezar a realizar una argumentación o los participantes de ciertos exitosos concursos cuando van a ... rechazar a la pareja asignada): si nosotros entendemos por libro un conjunto de páginas escritas unidas por su lomo, pues esto es un libro. Pero si queremos penetrar un poquito más debemos referirnos a algo que le dé unidad al conjunto de páginas más que el pegamento. Y si ya puestos queremos ser todavía más precisos, quizá haya que ir más lejos de que para considerar un libro como una novela no basta con que sume más de un determinado número de páginas y los renglones ocupen la práctica totalidad del espacio en blanco de las mismas.

Si el lector ha llegado hasta aquí probablemente estará empezando a suponer que el que firma está mareando la perdiz y no sabe muy bien cómo afrontar el comentario de esta novela (aunque el escritor confiese al final del texto su resistencia a llamarla así). Por mi parte, les digo que, por una vez, estoy de acuerdo con las notas de contraportada que aparecen en ella y resumen muy bien lo que 'El año del búfalo' contiene. Se las resumo y ustedes se evitan que me ponga superferolítico. En este tan apasionante como, en principio, embarullado texto –por lo demás, premio 'Herralde' en la última convocatoria, lo que nos otorga ya cierta garantía– se mezclan cuatro individuos de nombre imposible que parecen vivir confinados en una suerte de garaje, donde, para más inri, se les aparece una especie de espectro o animal rarísimo que convive con ellos: también se entremezcla una suerte de relato/divagación (que luego deducimos que es el soporte real de lo que estamos leyendo) escrito por un comunista finlandés apasionado de España (que, por cierto, ya ha fallecido) y luego pululan decenas y decenas de menciones a hechos históricos protagonizados, en su mayor parte, por antiguos líderes revolucionarios, fundamentalmente de África y en menor medida de Asia y América durante la segunda mitad del siglo XX (más concretamente, ocurridos durante los años que, en ese interregno, el calendario chino dedica al búfalo). Estas partes de la narración reciben siempre el nombre de 'Psicofonías' y la explicación más plausible es que, en su mayoría, refieren acontecimientos (siempre muy bien documentados) acerca de sangrientos golpes de Estado, revoluciones de todo tipo o colonialismo, intentos de instauración de sistemas comunistas en países del llamado Tercer Mundo, terribles venganzas de unos contra otros, crudelísimas represiones y salvajadas de todo tipo en nombre de la salvaguardia nacional, etc., etc. Para completar este curioso elenco encontramos a pie de página, a veces ocupando más espacio que lo que se supone que es el texto «canónico» en sí, pues saltan de una página a otra durante diferentes intervalos, encontramos, digo, comentarios y alusiones a los propios protagonistas que se han mencionado y al hilo de eso se pretende aclarar un dato o desarrollar una anécdota que, a veces, ni siquiera tiene remotamente que ver con quien la suscita. Van firmadas por diferentes personajes más o menos relacionados o con los primeros cuatro mencionados al principio, o relativos también a diferentes hechos y asuntos de la propia narración. El lector comprueba, sorprendido y agradecido, que las dichas notas suponen un soporte marginal que casi constituye una novela aparte que completa a la principal, o, bueno, quizá no, pero que se leen con la misma complacencia..

El año del búfalo JAVIER PÉREZ ANDÚJAR Editorial: Anagrama. Barcelona, 2021. 256 páginas. Precio: 18,90 euros

¿A que se están perdiendo? Yo también, no se preocupen. Ustedes hagan lo que yo, tras unos titubeos iniciales (que pasaban, obviamente, por dejar de lado el libro): déjense sumergir en este maremagnum tan aparentemente caótico y disfruten de su incisiva prosa, de sus sucesivos volantazos y, por qué no, del acendrado culturalismo que desarrolla su propuesta general y que tan cerca nos toca a esta generación de 'boomers' que estamos hechos (así nos llaman ya nuestros hijos) los que estamos próximos por edad al autor, quien claramente tira de su acervo y memoria para sacar adelante, con éxito, esta delirante novela. Y como su memoria es la nuestra, o bien nos completa un dato o nos refresca un recuerdo perdido a la vez que nos hace copartícipes de la anécdota contada.

En fin, que yo me lo pasé estupendamente con ella; tal vez porque ya contaba con el rodaje previo que suponía el excelente libro que nuestro Luis Sáez había sacado en De la luna libros con el título de 'Descubrimiento del continente negro' y al que me referí aquí en su momento. Léanlo si no lo hicieron, y luego atrévanse sin miedo con este de hoy y verán cómo se entiende todo mejor, aunque, como piezas excelentes ambas, sus objetivos sean dispares y sus consecuciones disímiles. Pero tengan en cuenta una cosa: Pérez Andújar es, desde ya tiempo, uno de los valores más renovadores y sólidos del panorama de nuestras letras actuales y este texto no hace sino corroborarlo con creces.