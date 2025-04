Camarón, cantar y romperse

«Al ser humano solo le apasiona el misterio: aquello que le atrae y que no entiende; aquello que lo ilumina y lo ensombrece; aquello ... que le entusiasma y a la vez lo embarga de tristeza... Y pocas cosas más misteriosas que el cante jondo», quien escribe es Antonio Gala, en la muestra de la BNE titulada Patrimonio flamenco, de la cual guardo un bellísimo recuerdo. Lo excelso y lo popular iban al mismo tiempo de la mano, lo descubrí ese día. Así, al lado de unas casetes de 'flamenquito', de las que se vendían en gasolineras, te encontrabas con Antonio bailando un martinete frente al Generalife. ¡Apoteósico! Siempre, como digo, esa capacidad fagocitadora que encarna el flamenco, cuando lo que escuchamos –eso sí– nace de la pureza, la autenticidad, e intuimos que es muy de verdad...

Romperse. Y es precisamente esa sensación «muy de verdad» la que me vuelve a embargar cuando leo, y contemplo, el cómic 'Camarón, dicen de mí', del ilustrador Raulowsky y el escritor Carlos Reymán, con el que homenajean al cantaó gaditano. «Camarón –defiende Raulowsky– es el talismán, el que abre los caminos del flamenco a todos los públicos. Nuestro deseo ha sido llevar el flamenco al cómic. Yo he vivido la experiencia Camarón... Me ha regalado mucho cariño. De Camarón me gusta lo de cantar y romperse». Bien traídas las viñetas en las que el rostro del cantaó se va trans/figurando en «el grito», deviniendo un eterno ¡Ay! de siguiriyas, envoltorio de su cante.

Vivencias. Ricardo Pachón, amigo de Camarón, escribe el prólogo desde sus vivencias, que es como realmente se conocen a los grandes: «Me imagino la cara de Camarón buscando las referencias de su vida en un tebeo, riéndose con los personajes y haciendo sus comentarios gaditanos que van reflejando su aventura. Una biografía ilustrada, pura y clara, digna de Camarón». ¡Gloria bendita!